Пончики зеполє із заварним кремом – готуються швидко, з'їдаються в секунду

Зеполє – традиційні італійські ласощі. Найбільше їх люблять у Неаполі. Традиційні, бо цими хрусткими пончиками чи тістечками, тут непринципово, пригощаються у День Святого Йосипа, який католики святкують 19 березня.
На відміну від французьких крихітних пончиків беньє, зеполє великі, в діаметрі близько 10 сантиметрів.
Італійські пончики зеполэ / Фото: instagram.com/pasticceriadelucaegidio
І ще одна краса: покривають їх заварним кремом або кремом з меду та вершкового масла, а зверху кладеться десертна вишенька.
Замість борошна для заварного тіста alinapiccina пропонує взяти рисовий крохмаль, так крем буде повітрянішим.
Зепполе – рецепт
Інгредієнти для тіста:
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 160 г
- Вершкове масло – 90 г
- Вода – 200 мл
- Сіль – щіпка
Для крему:
- Молоко незбиране – 500 г
- Цукор – 130 г
- Жовтки (близько 7 шт.) – 125 г
- Рисовий крохмаль – 40 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Цедра половини лимона
- Цукрова пудра, десертна вишня – для прикраси
Як приготувати:
- Для крему поєднати крохмаль, цукор, ванільний цукор, жовтки. Розтерти в однорідну суміш. Вливати тепле молоко частинами, постійно помішуючи.
- Готувати на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи вінчиком. Наприкінці додати ванільний цукор та цедру. Накрити в контакт харчовою плівкою та остудити.
- Розігріти масло та воду в каструлі. Щойно закипить, зменшити вогонь до мінімуму. Додати просіяне борошно і дерев'яною лопаткою замісити тісто. Коли тісто повністю відійде від стін, зняти з вогню.
- Перекласти тісто в миску і продовжувати помішувати, доки пара не зникне.
- Додати щіпку солі, ввести яйця по одному та перемішувати, доки суміш не стане однорідною та густою.
- Помістити тісто в кондитерський мішок. Вистелити деко пергаментним папером і за допомогою кондитерського мішка зробити пончики. Для кожного потрібно буде зробити два неповні витки, один зверху іншого, щоб вийшло коло діаметром близько 10 см.
- Випікати за 200 градусів 10 хвилин, потім – за 180 градусів 25 хвилин на режимі верх/низ. Дати охолонути.
- Використовуючи кондитерський мішок з вузькою насадкою, проткнути кожен зеполє в кількох місцях і заповнити кремом. Можна розрізати поперек та змастити кремом.
- Вичавити трохи крему в центр кожного пончика та помістити на кожен вишню. Посипати цукровою пудрою.