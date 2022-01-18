Итальянские сэндвичи трамеццини – идеальный вариант перекуса для взрослых и детей

На Кубе любят сэндвичи Елены Руз, которые сочетают в себе соленый и сладковатый вкусы. В Италии же, в частности в Турине, есть трамеццини, рецепт которых известен с 1925 года.
Они должны быть треугольной формы и исключительно из белого хлеба. Это может быть тостовый. Важно обрезать корочку у ломтиков.
Итальянские сэндвичи трамеццини / Фото: instagram.com/studenti.ai.fornelli
Набор начинок разный – тунец, запеченная или копченая ветчина. Правда, зелени должно быть много.
А если в доме есть песто – замечательно. Рецепт от studenti.ai.fornelli предусматривает шпажки, на которые нанизываются трамеццини, но это, скорее, праздничная подача.
Эти сэндвичи можно приготовить и в привычном для нас виде.
Итальянские сэндвичи трамеццини
Ингредиенты на три порции:
- 6 ломтиков белого хлеба;
- листья зеленого салата;
- ветчина;
- салями;
- вяленые помидоры;
- пастообразный сыр;
- твердый сыр;
- песто;
- майонез.
Если любите огромные сэндвичи, то попробуйте приготовить "Неряху Джо" с говяжьим фаршем.
Как приготовить:
- Разложите хлеб на разделочной доске. У хлеба обрежьте корки. Смажьте ломтики сливочным сыром и песто, разложите ветчину с колбасой.
- Следующий слой – вяленые томаты, листья салата, твердый сыр.
- Сторону хлеба, которая будет накрывать сэндвич, также смажьте сливочным сыром и песто. Сформируйте сэндвичи. Плотно оберните в фольгу на 20-30 минут, чтобы хлеб слега пропитался.
- Перед подачей разрежьте на треугольники.