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Итальянский деревенский пирог с баклажанами – рецепт простой и быстрой выпечки

Ирина Маслова
10 ноября, 17:30
Нужно готовое слоеное тесто, пару баклажанов, черри и пармезан. Если есть желание, то баклажаны можно слегка запечь. При подаче украсьте пирог свежим базиликом и вялеными помидорами

Похоже, что любовь к баклажанам мы с итальянцами разделяем. В Италии эти овощи готовят активно. Чего стоит их невероятная пармиджана с баклажанами.

Деревенский пирог готовится из готового слоеного теста. Баклажаны можно слегка запечь, так будет вкуснее. Обязательны немного свежего базилика и тертого пармезана.

Итальянский деревенский пирог с баклажанами / Фото: www.annaontheclouds.it

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Рецепт от итальянского кулинарного сайта Аnnaontheclouds.it также предусматривает наличие моцареллы.

Итальянский деревенский пирог с баклажанами

Ингредиенты:

  • упаковка слоеного теста;
  • 2 средних баклажана;
  • 20 помидоров черри;
  • 200 г моцареллы;
  • свежий базилик, соль и перец;
  • оливковое масло;
  • тертый пармезан.

Как приготовить:

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  1. Вымойте и обсушите баклажаны. Нарежьте нетолстыми кружочками.
  2. Раскатайте слоеное тесто и выложите в форму, застеленную пергаментом. Проткните дно зубцами вилки.
  3. Выложите баклажаны на слоеное тесто.
  4. Помидоры черри вымойте, обсушите и нарежьте кружочками. Выложите 10 штук помидоров черри на баклажаны, добавьте половину нарезанной моцареллы и натрите пармезан. Добавьте немного оливкового масла и приправьте солью и перцем.
  5. Добавьте еще один слой баклажанов, помидоров черри и тертую моцареллу, посолите, поперчите.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут или пока тесто не станет золотистым. Украсить свежими листьями базилика перед подачей.