Итальянский деревенский пирог с баклажанами – рецепт простой и быстрой выпечки

Похоже, что любовь к баклажанам мы с итальянцами разделяем. В Италии эти овощи готовят активно. Чего стоит их невероятная пармиджана с баклажанами.

Деревенский пирог готовится из готового слоеного теста. Баклажаны можно слегка запечь, так будет вкуснее. Обязательны немного свежего базилика и тертого пармезана.

Итальянский деревенский пирог с баклажанами / Фото: www.annaontheclouds.it

Реклама

Рецепт от итальянского кулинарного сайта Аnnaontheclouds.it также предусматривает наличие моцареллы.

Итальянский деревенский пирог с баклажанами

Ингредиенты:

упаковка слоеного теста;

2 средних баклажана;

20 помидоров черри;

200 г моцареллы;

свежий базилик, соль и перец;

оливковое масло;

тертый пармезан.

Как приготовить:

Реклама