Итальянский деревенский пирог с баклажанами – рецепт простой и быстрой выпечки

Похоже, что любовь к баклажанам мы с итальянцами разделяем. В Италии эти овощи готовят активно. Чего стоит их невероятная пармиджана с баклажанами.
Деревенский пирог готовится из готового слоеного теста. Баклажаны можно слегка запечь, так будет вкуснее. Обязательны немного свежего базилика и тертого пармезана.
Итальянский деревенский пирог с баклажанами / Фото: www.annaontheclouds.it
Рецепт от итальянского кулинарного сайта Аnnaontheclouds.it также предусматривает наличие моцареллы.
Итальянский деревенский пирог с баклажанами
Ингредиенты:
- упаковка слоеного теста;
- 2 средних баклажана;
- 20 помидоров черри;
- 200 г моцареллы;
- свежий базилик, соль и перец;
- оливковое масло;
- тертый пармезан.
Как приготовить:
- Вымойте и обсушите баклажаны. Нарежьте нетолстыми кружочками.
- Раскатайте слоеное тесто и выложите в форму, застеленную пергаментом. Проткните дно зубцами вилки.
- Выложите баклажаны на слоеное тесто.
- Помидоры черри вымойте, обсушите и нарежьте кружочками. Выложите 10 штук помидоров черри на баклажаны, добавьте половину нарезанной моцареллы и натрите пармезан. Добавьте немного оливкового масла и приправьте солью и перцем.
- Добавьте еще один слой баклажанов, помидоров черри и тертую моцареллу, посолите, поперчите.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут или пока тесто не станет золотистым. Украсить свежими листьями базилика перед подачей.