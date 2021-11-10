Італійський сільський пиріг з баклажанами – рецепт простої та швидкої випічки

Схоже, що любов до баклажанів ми з італійцями поділяємо. В Італії ці овочі готують активно. Чого варта їхня неймовірна парміджана з баклажанами.
Сільський пиріг готується з готового листкового тіста. Баклажани можна злегка запекти, так буде смачніше. Обов'язкові трохи свіжого базиліку та тертого пармезану.
Італійський сільський пиріг з баклажанами / Фото: www.annaontheclouds.it
Рецепт від італійського кулінарного сайту Аnnaontheclouds.it також передбачає наявність моцарели.
Італійський сільський пиріг з баклажанами
Інгредієнти:
- упаковка листкового тіста;
- 2 середні баклажани;
- 20 помідорів чері;
- 200 г моцарели;
- свіжий базилік, сіль та перець;
- оливкова олія;
- тертий пармезан.
Як приготувати:
- Вимийте та обсушіть баклажани. Наріжте тонкими кружальцями.
- Розкочайте листкове тісто і викладіть у форму, застелену пергаментом. Проткніть дно зубцями виделки.
- Викладіть баклажани на листкове тісто.
- Помідори чері вимйте, обсушіть і наріжте кружальцями. Викладіть 10 штук помідорів чері на баклажани, додайте половину нарізаної моцарели і натріть пармезан. Додайте трохи оливкової олії та приправте сіллю і перцем.
- Додайте ще один шар баклажанів, помідорів чері та терту моцарелу, посоліть, поперчіть.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин або доки тісто не стане золотавим. Прикрасьте свіжим листям базиліку перед подачею.