Итальянский свадебный суп – почему он так называется и как его приготовить

Итальянский свадебный суп никакого отношения к свадьбам не имеет. Так его назвали в США из-за сложностей перевода.

Когда иммигранты из Италии начали внедрять там свои кулинарные традиции и этот суп в частности, то часто говорили – эти ингредиенты полюбят друг друга, это все поженится в одной тарелке.

Итальянский свадебный суп / Фото: instagram.com/thecozycook

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Вероятно, американцы продолжили эту логику и решили, что суп так и нужно называть – свадебный. В любом случае это отличный суп и да, судя по отзывам, ингредиенты в нем действительно поженились и надолго.

В суп для большей сытости можно добавить орзо, но это по желанию. В рецепте от herringinfurs.blogspot.com этой пасты нет.

Перед тем, как приступать, можно пробежаться по 20 лайфхакам по приготовлению идеального супа.

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Итальянский свадебный суп

Ингредиенты для фрикаделек:

2 ломтика белого хлеба;

1/2 стакана молока;

450 г говяжьего или смешанного фарша;

1 небольшая луковица;

1 ст. л. растительного масла;

2 зубочка чеснока;

1 яйцо;

1/2 стакана тертого твердого сыра типа пармезана;

щепотка любых сушеных трав – по вкусу;

соль и молотый черный перец – по вкусу.

Для супа:

2 1/2 литра домашнего куриного бульона;

фрикадельки;

400 г свежего или замороженного шпината;

2 сырых яйца;

2 ст. л. тертого твердого сыра типа пармезана;

молотый черный перец, соль – по вкусу.

Как приготовить:

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