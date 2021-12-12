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Итальянский свадебный суп – почему он так называется и как его приготовить

Ирина Маслова
12 декабря, 19:09
Приготовить его несложно, главное – это слепить крупные фрикадельки. А свадебный он, потому что все другие ингредиенты в нем идеально сочетаются

Итальянский свадебный суп никакого отношения к свадьбам не имеет. Так его назвали в США из-за сложностей перевода.

Когда иммигранты из Италии начали внедрять там свои кулинарные традиции и этот суп в частности, то часто говорили – эти ингредиенты полюбят друг друга, это все поженится в одной тарелке.

Итальянский свадебный суп / Фото: instagram.com/thecozycook

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Вероятно, американцы продолжили эту логику и решили, что суп так и нужно называть – свадебный. В любом случае это отличный суп и да, судя по отзывам, ингредиенты в нем действительно поженились и надолго.

В суп для большей сытости можно добавить орзо, но это по желанию. В рецепте от herringinfurs.blogspot.com этой пасты нет.

Перед тем, как приступать, можно пробежаться по 20 лайфхакам по приготовлению идеального супа.

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Итальянский свадебный суп

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 2 ломтика белого хлеба;
  • 1/2 стакана молока;
  • 450 г говяжьего или смешанного фарша;
  • 1 небольшая луковица;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 2 зубочка чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 1/2 стакана тертого твердого сыра типа пармезана;
  • щепотка любых сушеных трав – по вкусу;
  • соль и молотый черный перец – по вкусу.

Для супа:

  • 2 1/2 литра домашнего куриного бульона;
  • фрикадельки;
  • 400 г свежего или замороженного шпината;
  • 2 сырых яйца;
  • 2 ст. л. тертого твердого сыра типа пармезана;
  • молотый черный перец, соль – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Белый хлеб порвать на небольшие кусочки. Залить молоком и оставить на 15 минут. Отжать лишнее молоко.
  2. Луковицу нарезать очень мелко. Обжарить лук на растительном масле около 4 минут.
  3. Чеснок очистить и измельчить. Добавить к луку. Готовить, помешивая, секунд 30 и снять с огня. Остудить до комнатной температуры.
  4. В миске соединить фарш, размоченный и отжатый хлеб, сырое яйцо, тертый сыр и пассерованный лук. Добавить соль, черный перец и сушеные травы. Хорошо перемешать.
  5. Влажными руками сформировать большие фрикадельки, диаметром примерно 4 см.
  6. Процеженный бульон в большой кастрюле довести до кипения. Уменьшить огонь. Осторожно опустить в бульон фрикадельки.
  7. Добавить в бульон шпинат. Увеличивать огонь, накрыть крышкой и довести до кипения.
  8. Уменьшить огонь до маленького и варит 8 минут, до готовности фрикаделек и овощей.
  9. Сырые яйца слегка взбить с тертым пармезаном.
  10. В суп осторожно влить яичную заправку. Осторожно перемешать, довести до вкуса солью и перцем, варить одну минуту.