Итальянский свадебный суп – почему он так называется и как его приготовить

Итальянский свадебный суп никакого отношения к свадьбам не имеет. Так его назвали в США из-за сложностей перевода.
Когда иммигранты из Италии начали внедрять там свои кулинарные традиции и этот суп в частности, то часто говорили – эти ингредиенты полюбят друг друга, это все поженится в одной тарелке.
Итальянский свадебный суп / Фото: instagram.com/thecozycook
Вероятно, американцы продолжили эту логику и решили, что суп так и нужно называть – свадебный. В любом случае это отличный суп и да, судя по отзывам, ингредиенты в нем действительно поженились и надолго.
В суп для большей сытости можно добавить орзо, но это по желанию. В рецепте от herringinfurs.blogspot.com этой пасты нет.
Перед тем, как приступать, можно пробежаться по 20 лайфхакам по приготовлению идеального супа.
Итальянский свадебный суп
Ингредиенты для фрикаделек:
- 2 ломтика белого хлеба;
- 1/2 стакана молока;
- 450 г говяжьего или смешанного фарша;
- 1 небольшая луковица;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 2 зубочка чеснока;
- 1 яйцо;
- 1/2 стакана тертого твердого сыра типа пармезана;
- щепотка любых сушеных трав – по вкусу;
- соль и молотый черный перец – по вкусу.
Для супа:
- 2 1/2 литра домашнего куриного бульона;
- фрикадельки;
- 400 г свежего или замороженного шпината;
- 2 сырых яйца;
- 2 ст. л. тертого твердого сыра типа пармезана;
- молотый черный перец, соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Белый хлеб порвать на небольшие кусочки. Залить молоком и оставить на 15 минут. Отжать лишнее молоко.
- Луковицу нарезать очень мелко. Обжарить лук на растительном масле около 4 минут.
- Чеснок очистить и измельчить. Добавить к луку. Готовить, помешивая, секунд 30 и снять с огня. Остудить до комнатной температуры.
- В миске соединить фарш, размоченный и отжатый хлеб, сырое яйцо, тертый сыр и пассерованный лук. Добавить соль, черный перец и сушеные травы. Хорошо перемешать.
- Влажными руками сформировать большие фрикадельки, диаметром примерно 4 см.
- Процеженный бульон в большой кастрюле довести до кипения. Уменьшить огонь. Осторожно опустить в бульон фрикадельки.
- Добавить в бульон шпинат. Увеличивать огонь, накрыть крышкой и довести до кипения.
- Уменьшить огонь до маленького и варит 8 минут, до готовности фрикаделек и овощей.
- Сырые яйца слегка взбить с тертым пармезаном.
- В суп осторожно влить яичную заправку. Осторожно перемешать, довести до вкуса солью и перцем, варить одну минуту.