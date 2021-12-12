Італійський весільний суп – чому він так називається і як його приготувати

Італійський весільний суп жодного відношення до весілля не має. Так його назвали у США через складнощі перекладу.

Коли іммігранти з Італії почали впроваджувати там свої кулінарні традиції і цей суп зокрема, то часто казали – ці інгредієнти полюблять одне одного, це одружиться в одній тарілці.

Італійський весільний суп / Фото: instagram.com/thecozycook

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Ймовірно, американці продовжили цю логіку і вирішили, що суп так і треба називати – весільний. У будь-якому разі це чудовий суп і так, судячи з відгуків, інгредієнти в ньому справді одружилися і надовго.

У суп для більшої ситості можна додати орзо, але це за бажанням. У рецепті від herringinfurs.blogspot.com цієї пасти немає.

Перед тим, як приступати, можна пробігтися 20 лайфхаками з приготування ідеального супу.

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Італійський весільний суп

Інгредієнти для фрикадельок:

2 скибочки білого хліба;

1/2 склянки молока;

450 г яловичого або змішаного фаршу;

1 невелика цибулина;

1 ст. л. олії;

2 зубочки часнику;

1 яйце;

1/2 склянки тертого твердого сиру типу пармезану;

щіпка будь-яких сушених трав – за смаком;

сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Для супу:

2 1/2 літри домашнього курячого бульйону;

фрикадельки;

400 г свіжого або замороженого шпинату;

2 сирі яйця;

2 ст. л. тертого твердого сиру типу пармезану;

мелений чорний перець, сіль за смаком.

Як приготувати:

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