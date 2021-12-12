Італійський весільний суп – чому він так називається і як його приготувати

Італійський весільний суп жодного відношення до весілля не має. Так його назвали у США через складнощі перекладу.
Коли іммігранти з Італії почали впроваджувати там свої кулінарні традиції і цей суп зокрема, то часто казали – ці інгредієнти полюблять одне одного, це одружиться в одній тарілці.
Італійський весільний суп / Фото: instagram.com/thecozycook
Ймовірно, американці продовжили цю логіку і вирішили, що суп так і треба називати – весільний. У будь-якому разі це чудовий суп і так, судячи з відгуків, інгредієнти в ньому справді одружилися і надовго.
У суп для більшої ситості можна додати орзо, але це за бажанням. У рецепті від herringinfurs.blogspot.com цієї пасти немає.
Перед тим, як приступати, можна пробігтися 20 лайфхаками з приготування ідеального супу.
Італійський весільний суп
Інгредієнти для фрикадельок:
- 2 скибочки білого хліба;
- 1/2 склянки молока;
- 450 г яловичого або змішаного фаршу;
- 1 невелика цибулина;
- 1 ст. л. олії;
- 2 зубочки часнику;
- 1 яйце;
- 1/2 склянки тертого твердого сиру типу пармезану;
- щіпка будь-яких сушених трав – за смаком;
- сіль та мелений чорний перець – за смаком.
Для супу:
- 2 1/2 літри домашнього курячого бульйону;
- фрикадельки;
- 400 г свіжого або замороженого шпинату;
- 2 сирі яйця;
- 2 ст. л. тертого твердого сиру типу пармезану;
- мелений чорний перець, сіль за смаком.
Як приготувати:
- Білий хліб порвати на невеликі шматочки. Залити молоком та залишити на 15 хвилин. Віджати зайве молоко.
- Цибулину нарізати дуже дрібно. Обсмажити цибулю на олії близько 4 хвилин.
- Часник очистити та подрібнити. Додати до цибулі. Готувати, помішуючи, 30 секунд і зняти з вогню. Остудити до кімнатної температури.
- У мисці з'єднати фарш, розмочений і віджатий хліб, сире яйце, тертий сир і пасеровану цибулю. Додати сіль, чорний перець та сушені трави. Добре перемішати.
- Вологими руками сформувати великі фрикадельки, діаметром приблизно 4 см.
- Проціджений бульйон у великій каструлі довести до кипіння. Зменшити вогонь. Обережно опустити у бульйон фрикадельки.
- Додати до бульйону шпинат. Збільшувати вогонь, накрити кришкою та довести до кипіння.
- Зменшити вогонь до маленького та варити 8 хвилин, до готовності фрикадельок та овочів.
- Сирі яйця злегка збити з тертим пармезаном.
- У суп обережно влити яєчну заправку. Обережно перемішати, довести до смаку сіллю та перцем, варити одну хвилину.