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Італійський весільний суп – чому він так називається і як його приготувати

Ірина Маслова
12 грудня, 19:09
Приготувати його нескладно, головне – це зліпити великі фрикадельки. А весільний він, бо всі інші інгредієнти в ньому ідеально поєднуються

Італійський весільний суп жодного відношення до весілля не має. Так його назвали у США через складнощі перекладу.

Коли іммігранти з Італії почали впроваджувати там свої кулінарні традиції і цей суп зокрема, то часто казали – ці інгредієнти полюблять одне одного, це одружиться в одній тарілці.

Італійський весільний суп / Фото: instagram.com/thecozycook

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Ймовірно, американці продовжили цю логіку і вирішили, що суп так і треба називати – весільний. У будь-якому разі це чудовий суп і так, судячи з відгуків, інгредієнти в ньому справді одружилися і надовго.

У суп для більшої ситості можна додати орзо, але це за бажанням. У рецепті від herringinfurs.blogspot.com цієї пасти немає.

Перед тим, як приступати, можна пробігтися 20 лайфхаками з приготування ідеального супу.

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Італійський весільний суп

Інгредієнти для фрикадельок:

  • 2 скибочки білого хліба;
  • 1/2 склянки молока;
  • 450 г яловичого або змішаного фаршу;
  • 1 невелика цибулина;
  • 1 ст. л. олії;
  • 2 зубочки часнику;
  • 1 яйце;
  • 1/2 склянки тертого твердого сиру типу пармезану;
  • щіпка будь-яких сушених трав – за смаком;
  • сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Для супу:

  • 2 1/2 літри домашнього курячого бульйону;
  • фрикадельки;
  • 400 г свіжого або замороженого шпинату;
  • 2 сирі яйця;
  • 2 ст. л. тертого твердого сиру типу пармезану;
  • мелений чорний перець, сіль за смаком.

Як приготувати:

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  1. Білий хліб порвати на невеликі шматочки. Залити молоком та залишити на 15 хвилин. Віджати зайве молоко.
  2. Цибулину нарізати дуже дрібно. Обсмажити цибулю на олії близько 4 хвилин.
  3. Часник очистити та подрібнити. Додати до цибулі. Готувати, помішуючи, 30 секунд і зняти з вогню. Остудити до кімнатної температури.
  4. У мисці з'єднати фарш, розмочений і віджатий хліб, сире яйце, тертий сир і пасеровану цибулю. Додати сіль, чорний перець та сушені трави. Добре перемішати.
  5. Вологими руками сформувати великі фрикадельки, діаметром приблизно 4 см.
  6. Проціджений бульйон у великій каструлі довести до кипіння. Зменшити вогонь. Обережно опустити у бульйон фрикадельки.
  7. Додати до бульйону шпинат. Збільшувати вогонь, накрити кришкою та довести до кипіння.
  8. Зменшити вогонь до маленького та варити 8 хвилин, до готовності фрикадельок та овочів.
  9. Сирі яйця злегка збити з тертим пармезаном.
  10. У суп обережно влити яєчну заправку. Обережно перемішати, довести до смаку сіллю та перцем, варити одну хвилину.