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Итальянское печенье канестрелли – идеально на каждый день и на Рождество

Ирина Маслова
19 декабря, 09:25
Хорошо, если в доме найдется формочка в виде цветка – это великолепное печенье именно так должно выглядеть. Тесто замешивается на вареных желтках

Всегда, когда в тесте есть вареные желтки, то это значит, что мы получим максимально рассыпчатое печенье, которое растает во рту за несколько секунд.

Об одном таком рецепте – печенья из детства "Трюфель" – мы рассказывали подробно.

Хрустящее печенье канестрелли / Фото: instagram.com/insideafoodieskitchen/

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Для этого, итальянского, нужно два вареных желтка и много сахарной пудры. Она среди ингредиентов и обильно украшает уже готовую выпечку.

Особенность: классическое итальянское печенье должно быть в виде цветка, нужна будет соответствующая формочка.

Рецепт взят у фудблогера insideafoodieskitchen.

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Хрустящее печенье канестрелли

Ингредиенты:

  • по 100 г муки, крахмала;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 120 г сливочного масла;
  • 2 желтка;
  • ваниль;
  • цедра 1 лимона.

Как приготовить:

  1. Вареные желтки протереть через сито. Добавить остальные ингредиенты, быстро замесить тесто и положить в холодильник на 30 минут.
  2. Раскатать тесто толщиной в 1 см, пользуясь формочкой в виде цветка, вырезать печенье.
  3. Выпекать при 170 градусов до золотистой корочки.
  4. Как остынет, готовое печенье посыпать сахарной пудрой.