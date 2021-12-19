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Італійське печиво канестрелі – ідеальне на кожен день та на Різдво

Ірина Маслова
19 грудня, 09:25
Добре, якщо вдома знайдеться форма у вигляді квітки – це чудове печиво повинно мати саме такий вигляд. Тісто замішується на варених жовтках

Завжди, коли у тісті є варені жовтки, то це означає, що ми отримаємо максимально розсипчасте печиво, яке розтане в роті за кілька секунд.

Про один такий рецепт – печива з дитинства "Трюфель" – ми розповідали докладно.

Хрумке печиво канестрелі / Фото: instagram.com/insideafoodieskitchen/

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Для цього, італійського, потрібно два варені жовтки та багато цукрової пудри. Вона серед інгредієнтів і рясно прикрашає готову випічку.

Особливість: класичне італійське печиво має бути у вигляді квітки, потрібна відповідна формочка.

Рецепт взято у фудблогерки insideafoodieskitchen.

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Хрумке печиво канестрелі

Інгредієнти:

  • по 100 г борошна, крохмалю;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 120 г вершкового масла;
  • 2 жовтки;
  • ваніль;
  • цедра 1 лимона.

Як приготувати:

  1. Варені жовтки протерти через сито. Додати решту інгредієнтів, швидко замісити тісто і покласти в холодильник на 30 хвилин.
  2. Розкочати тісто завтовшки 1 см, користуючись формочкою у вигляді квітки, вирізати печиво.
  3. Випікати за 170 градусів до золотавої скоринки.
  4. Як охолоне, готове печиво посипати цукровою пудрою.