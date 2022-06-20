Как хранить киви в холодильнике и при комнатной температуре

Обычно мы ищем требования к хранению сезонных фруктов и овощей, их хочется сохранить на зиму. О правилах хранения кабачков подробно писали.

С киви проще, эти ягоды продаются круглый год. Зачастую мы стараемся покупать их неспелыми, потому что срок дозревания добавляется к хранению. Хорошо дозревают киви при комнатной температуре.

Правила хранения киви / Фото: freepik.com

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При этом в течение пяти-шести дней нужно осматривать ягоды. Мягкие нужно сразу же съесть, иначе они начнут портиться.

Рекомендации и правила с канала Pro Produkt.

Как нужно хранить киви

Киви нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах / Фото: Pixabay

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Если ягоды немного не дозрели, поместите в корзину или вазу для фруктов, но в том месте, куда не попадают солнечные лучи. Помогут быстрому созреванию яблоки или бананы, положите их к киви.

Когда нужно сохранить киви на более длительный срок в отсеке для овощей, то и покупать их нужно в упаковке от производителя. Это означает, что ягоды будут без повреждений. Мягкие киви лучше съесть сразу, хранить их долго не удастся.

Нельзя хранить киви в полиэтиленовых пакетах. Лучше всего подойдут контейнеры с отверстиями для поступления воздуха. Бумажные пакеты – тоже хорошо, но в них киви испортятся быстрее.

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Не мойте ягоды перед хранением, так вы избежите возможного гниения продукта.

Не храните киви рядом с продуктами с сильным запахом. Ягоды быстро их впитают и начнут портиться.

Чтобы сохранить киви до восьми месяцев

Перед заморозкой киви нужно хорошо вымыть и просушить

Нужно заморозить ягоды. Для этого хорошо вымойте их и обсушите.

Нарежьте кольцами и выложите в морозилку. После ночи замораживания переложите киви в контейнер или пакеты.

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