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Как испечь "Глаголики": хрустящее лакомство, которое многих вернет в детство

Ирина Маслова
3 декабря, 10:15
Приготовить его максимально просто. Замешивается на простых продуктах, выпекается не больше 8 минут. Правда, нужен кондитерский мешок с насадкой "звездочка", чтобы получить печенье нужной формы

Большее четырех десятков лет тому назад "Глаголики" можно было купить на развес в каждом магазине.

Они привлекали своей интересной формой, похожей на букву Г, отсюда и народное название этого нежно-песочного печенья.

Печенье "Глаголики" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/olgashubenkova/

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Понятно, что рецепт из производства перекочевал на кухни советских хозяек.

Тогда домашняя выпечка была более развитой, и практически в каждом доме были кондитерские мешки со всевозможными насадками. С ними сформировать "Глаголики" было максимально просто.

Выпечку нельзя назвать праздничной, как новогодние "Шишки" с какао. Это будничное, но страшно вкусное печенье.

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Фублогер olgashubenkova обещает, что из этого количества ингредиентов получится 30-35 "Глаголиков".

Печенье "Глаголики"

Ингредиенты:

  • 150 г муки;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 70 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. молока.

Как приготовить:

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  1. Взбить масло комнатной температуры с пудрой до пышной массы. Добавить понемногу молоко и яйцо, чередуя. Взбивать до получения гладкой массы. Всыпать муку и быстро замесить тесто.
  2. Переложить тесто в мешок с насадкой "звездочка" и отсадить печенье на противень, застеленный пергаментом. Если насадок нет, то формировать ложкой или из пакета без насадки.
  3. Выпекать при 210 градусах 8 минут. Печенье должно быть мягкое.