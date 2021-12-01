Вкус детства – как приготовить праздничное печенье "Шишки" с какао

Для этой выпечки не нужны специальные формы, "шишки" формируются руками, а узор придается ножом. Если любите более насыщенный вкус шоколада, количество какао можно удвоить

Печенье "Шишки" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/bar.cook

Когда-то это печенье выпекалась в преддверии Нового года, украшалось сахарной пудрой, выкладывалось в красивую тарелку и ставилось на праздничный стол.

Специального оборудования и формочек, как было с "Мишками-шишками", не нужно. Печенье формируется руками, а узор придается ножом.

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Автор рецепта bar.cook предлагает усложнить подачу печенья, скрепив два с помощью любимого джема.

Печенье "Шишки"

Ингредиенты на 15 штук:

100 г сливочного масла (комнатной температуры);

90 г сахара;

50 мл растительного масла (без запаха)

1 яйцо;

25 г какао;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

270-300 г муки;

цедра одного апельсина.

Как приготовить:

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