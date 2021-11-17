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"Мишки-шишки" или "Олимпийский Мишка" – рецепт классики советской выпечки, которой 40 лет

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
17 ноября, 10:46
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И для просто "Мишек", и для "Олимпийского" рецептура была одна. Тогда часто использовали сливочный маргарин, но сейчас качественное масло найти можно, лучше использовать его
Печенье "Олимпийский Мишка"
Печенье "Олимпийский Мишка" / Фото: instagram.com/fevral040275

"Мишки-шишки" – это даже чуть больше, чем печенье. Текстура у них мягкая и сочная. При нажатии "Мишки" поддаются, но возвращают свою форму в исходное положение.

Выпекались и выпекаются, как и "Орешки" со сгущенкой, с помощью специальной формы. Готовить их сегодня – это проще, форму не нужна держать над конфоркой.

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Эти "агрегаты" были представлены как для просто "Мишек-шишек", так и для "Олимпийского Мишки". Выпекались по одной рецептуре. Часто использовали маргарин, fevral040275 рекомендует все же сливочное масло.

Рожденные после Олимпиады-1980

Тогда Мишка, символ Олимпиады, был везде. На одежде и сумках, в виде значков и игрушек. И уже были в ходу тяжелые формы для выпечки разного печенья.

После Олимпиады была сконструирована и выпущена в продажу еще одна – для "Мишек-шишек" и для "Олимпийского Мишки". Они были неудобны, но приловчиться можно. Вот одни из них.

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Советские формы для выпечки
Советские формы для выпечки / Фото: instagram.com/vintage_nostalgia_cccp

"Мишки-шишки" и "Олимпийский Мишка" – рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Масло сливочное или маргарин – 250 г
  • Сахар – 1 ст.
  • Сметана – 250 г
  • Мука в/с – 2-3 ст.
  • Уксус 70%, сода – по 1 ч. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Масло растительное – для смазки формы.

Как приготовить:

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  1. Яйца соединить с сахаром венчиком, добавить сметану, соль и растопленное охлажденное сливочное масло. Перемешать.
  2. Частями ввести муку. В конце добавить соду, гашеную уксусом. Тщательно перемешать. Тесто должно получиться, как густая сметана.
  3. Форму для выпечки нагреть, смазать растительным маслом (только один раз). Ложкой выложить тесто и выпекать с двух сторон по 2-3 минуты.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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