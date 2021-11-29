Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Песочные кольца с арахисом – как испечь любимый перекус советских школьников

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 ноября, 10:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ничего необычного в составе нет. Нужно приготовить песочное тесто, вырезать кольца с помощью формочек или подручных средств. Арахис для украшения должен быть сырым, он перед выпеканием обжаривается
Песочные кольца с арахисом
Песочные кольца с арахисом / Фото: instagram.com/nitysia/

Если говорить о самой ходовой выпечке, которая сопровождала советские школьные перемены, то было два фаворита.

Первый – пирожное "Школьное" с яблочным повидлом. Второй – песочные кольца, которые украшались измельченным арахисом.

Реклама

Фудблогер nitysia советует брать сырой арахис и слегка обжарить его. По желанию – с добавлением сахара. Все остальные ингредиенты найдутся на каждой кухне.

Песочные кольца с арахисом

Ингредиенты:

  • 180 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 200 г сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 400 г муки;
  • щепотка соли;
  • арахис несоленый.

Для глазури:

Реклама
  • 1 желток;
  • 1 ст. л. молока.

Как приготовить:

  1. Смешать масло с сахаром, добавить яйца, соль, разрыхлитель и перемешать. Добавить муку частями и замесить тесто. Оно должно быть, как мягкий пластилин. Убрать в холодильник на несколько часов.
  2. Арахис слегка обжарить, измельчить.
  3. Раскатать тесто толщиной 0,5 см. Формочками сделать из теста кольца. Выложить на застеленный пергаментом противень.
  4. Соединить желток и молоко, смазать печенье и посыпать арахисом.
  5. Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять