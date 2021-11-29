Пісочні кільця з арахісом – як спекти улюблений перекус радянських школярів

Якщо казати про найпопулярнішу випічку, яка супроводжувала радянські шкільні перерви, то було два фаворити.
Перший – тістечко "Шкільне" з яблучним повидлом. Другий – пісочні кільця, які прикрашалися подрібненим арахісом.
Фудблогерка nitysia радить брати сирий арахіс і злегка обсмажити його. За бажанням – з додаванням цукру. Решта інгредієнтів знайдуться на кожній кухні.
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Пісочні кільця з арахісом
Інгредієнти:
- 180 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- 200 г цукру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 400 г борошна;
- дрібка солі;
- арахіс несолоний.
Для глазурі:
- 1 жовток;
- 1 ст. л. молока.
Як приготувати:
- Змішати масло з цукром, додати яйця, сіль, розпушувач і перемішати. Додати поступово борошно і замісити тісто. Воно має бути, як м'який пластилін. Прибрати в холодильник на кілька годин.
- Арахіс злегка обсмажити, подрібнити.
- Розкачати тісто завтовшки 0,5 см. Формочками зробити з тіста кільця. Викласти на застелене пергаментом деко.
- З'єднати жовток та молоко, змастити печиво та посипати арахісом.
- Випікати за 180 градусів 35-40 хвилин.