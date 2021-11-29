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Пісочні кільця з арахісом – як спекти улюблений перекус радянських школярів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 листопада, 10:41
В закладинки
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Нічого незвичайного у складі немає. Потрібно приготувати пісочне тісто, вирізати кільця за допомогою форм або підручних засобів. Арахіс для прикраси має бути сирим, він перед випіканням обсмажується
Пісочні кільця з арахісом
Пісочні кільця з арахісом / Фото: instagram.com/nitysia/

Якщо казати про найпопулярнішу випічку, яка супроводжувала радянські шкільні перерви, то було два фаворити.

Перший – тістечко "Шкільне" з яблучним повидлом. Другий – пісочні кільця, які прикрашалися подрібненим арахісом.

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Фудблогерка nitysia радить брати сирий арахіс і злегка обсмажити його. За бажанням – з додаванням цукру. Решта інгредієнтів знайдуться на кожній кухні.

Пісочні кільця з арахісом

Інгредієнти:

  • 180 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 200 г цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 400 г борошна;
  • дрібка солі;
  • арахіс несолоний.

Для глазурі:

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  • 1 жовток;
  • 1 ст. л. молока.

Як приготувати:

  1. Змішати масло з цукром, додати яйця, сіль, розпушувач і перемішати. Додати поступово борошно і замісити тісто. Воно має бути, як м'який пластилін. Прибрати в холодильник на кілька годин.
  2. Арахіс злегка обсмажити, подрібнити.
  3. Розкачати тісто завтовшки 0,5 см. Формочками зробити з тіста кільця. Викласти на застелене пергаментом деко.
  4. З'єднати жовток та молоко, змастити печиво та посипати арахісом.
  5. Випікати за 180 градусів 35-40 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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