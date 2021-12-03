Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Як спекти "Глаголики": хрумкі ласощі, які багатьох повернуть у дитинство

Ірина Маслова
3 грудня, 10:15
Приготувати його дуже просто. Замішується на простих продуктах, випікається не довше 8 хвилин. Правда, потрібен кондитерський мішок з насадкою "зірочка", щоб отримати печиво потрібної форми

Понад чотири десятки років тому "Глаголики" можна було купити на вагу в кожному магазині.

Вони приваблювали своєю цікавою формою, схожою на букву Г, звідси й народна назва цього ніжно-пісочного печива.

Печиво "Глаголики" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/olgashubenkova/

Реклама

Зрозуміло, що рецепт з виробництва перекочував на кухні радянських господарок.

Тоді домашня випічка була розвиненішою, і практично у кожному домі були кондитерські мішки з усілякими насадками. З ними сформувати "Глаголики" було максимально просто.

Випічку не можна назвати святковою, як новорічні "Шишки" з какао. Це буденне, але дуже смачне печиво.

Реклама

Фублогерка olgashubenkova обіцяє, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 30-35 "Глаголиків".

Печиво "Глаголики"

Інгредієнти:

  • 150 г борошна;
  • 100 г цукрової пудри;
  • 70 г вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 2 ст. л. молока.

Як приготувати:

Реклама
  1. Збити масло кімнатної температури з пудрою до пишної маси. Додати потроху молоко та яйце, чергуючи. Збивати до гладкої маси. Всипати борошно та швидко замісити тісто.
  2. Перекласти тісто в мішок з насадкою "зірочка" і відсадити печиво на деко, застелене пергаментом. Якщо насадок немає, формувати ложкою або з пакета без насадки.
  3. Випікати за 210 градусів 8 хвилин. Печиво має бути м'яким.