Як спекти "Глаголики": хрумкі ласощі, які багатьох повернуть у дитинство

Понад чотири десятки років тому "Глаголики" можна було купити на вагу в кожному магазині.
Вони приваблювали своєю цікавою формою, схожою на букву Г, звідси й народна назва цього ніжно-пісочного печива.
Печиво "Глаголики" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/olgashubenkova/
Зрозуміло, що рецепт з виробництва перекочував на кухні радянських господарок.
Тоді домашня випічка була розвиненішою, і практично у кожному домі були кондитерські мішки з усілякими насадками. З ними сформувати "Глаголики" було максимально просто.
Випічку не можна назвати святковою, як новорічні "Шишки" з какао. Це буденне, але дуже смачне печиво.
Фублогерка olgashubenkova обіцяє, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 30-35 "Глаголиків".
Печиво "Глаголики"
Інгредієнти:
- 150 г борошна;
- 100 г цукрової пудри;
- 70 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. молока.
Як приготувати:
- Збити масло кімнатної температури з пудрою до пишної маси. Додати потроху молоко та яйце, чергуючи. Збивати до гладкої маси. Всипати борошно та швидко замісити тісто.
- Перекласти тісто в мішок з насадкою "зірочка" і відсадити печиво на деко, застелене пергаментом. Якщо насадок немає, формувати ложкою або з пакета без насадки.
- Випікати за 210 градусів 8 хвилин. Печиво має бути м'яким.