Как испечь торт "Муравейник", который многим дарил праздник 40 лет тому назад

В виде маленьких пирамидок или огромный, который напоминает муравейник – этот десерт был придуман исключительно в домашних условиях. Стал максимально популярным на семейных праздниках в 1980-ые годы.
Те, кто ленился, использовали кукурузные палочки вместо теста или кусочки печенья и ириски со сливочным маслом для крема. В отличие от пирожного "Картошка" "Муравейник" твердый, но вкусный безусловно.
Торт "Муравейник" / Фото: instagram.com/lidaieda/
Нужно следить, чтобы тесто не пересохло в духовке, иначе "Муравейник" не разгрызешь. Еще не стоит сильно утрамбовывать ингредиенты, когда формируется торт.
И последнее – чем дольше он побудет в холодильнике, тем лучше. Автор рецепта lidaieda держит "Муравейник" в холоде минимум 4 часа.
Торт "Муравейник"
Ингредиенты для теста:⠀
- 180 г сливочного масла;⠀
- 400 г муки;⠀
- 100 г сметаны;⠀
- 40 г сахара;⠀
- 10 г разрыхлителя.⠀
Для крема:⠀
- банка сгущенного вареного молока;⠀
- 100 г сливочного масла;⠀
- 80 г сливочного сыра.
Как приготовить:⠀
- Для теста мягкое сливочное масло растереть с сахаром.⠀ Добавить сметану и перемешать.⠀
- Муку смешать с разрыхлителем, просеять в масляную смесь, замесить тесто. Убрать в морозилку на 30 минут.⠀
- Холодное тесто натереть на крупной терке на противень, выпекать в разогретой на 200 градусов духовке 20-25 минут.⠀
- Для крема мягкое сливочное масло, вареную сгущенку и сливочный сыр взбить миксером до пышности.⠀
- Печенье разломать руками на мелкие кусочки, добавить крем и перемешать.⠀
- Из массы сформировать горку и убрать в холодильник минимум на 4 часа.⠀
- По желанию сверху посыпать маком.