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Як спекти торт "Мурашник", який багатьом дарував свято 40 років тому

Ірина Маслова
15 листопада, 10:50
Ті, хто лінувався, використовували для тіста кукурудзяні палички або шматочки печива. Відповідальні замішували тісто, натирали та випікали. Для крему, якщо тісто випікається, потрібне згущене молоко і вершкове масло

У вигляді маленьких пірамідок або величезний, що нагадує мурашник, – цей десерт був придуманий виключно в домашніх умовах. Став максимально популярним на сімейних святах у 1980-ті роки.

Ті, хто лінувався, використовували кукурудзяні палички замість тіста або шматочки печива та іриски з вершковим маслом для крему. На відміну від тістечка "Картопля" "Мурашник" твердий, але смачний безумовно.

Торт "Мурашник" / Фото: instagram.com/lidaieda/

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Потрібно стежити, щоб тісто не пересохло у духовці, інакше "Мурашник" не розгризеш. Ще не варто сильно утрамбовувати інгредієнти, коли формується торт.

І останнє – що довше він побуде у холодильнику, то краще. Авторка рецепта lidaieda тримає "Мурашник" у холоді мінімум 4 години.

Торт "Мурашник"

Інгредієнти для тіста:⁣⁣

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  • 180 г вершкового масла;⁣⁣⠀
  • 400 г борошна⁣;⁣⠀
  • 100 г сметани⁣⁣;⠀
  • 40 г цукру⁣;⁣⠀
  • 10 г розпушувача⁣⁣.⠀

⁣⁣Для крему:⁣⁣⠀

  • бляшанка згущеного вареного молока;⁣⁣⠀
  • 100 г вершкового масла⁣⁣;⠀
  • 80 г вершкового сиру.

⁣⁣Як приготувати:⠀

  1. Для тіста м'яке вершкове масло розтерти з цукром. Додати сметану і перемішати.
  2. Борошно змішати з розпушувачем, просіяти в масляну суміш, замісити тісто. Прибрати в морозилку на 30 хвилин.
  3. Холодне тісто натерти на великій тертці на деко, випікати в розігрітій на 200 градусів духовці 20-25 хвилин.
  4. Для крему м'яке вершкове масло, варене згущене молоко й вершковий сир збити міксером до пишності.⁣⁣⠀
  5. Печиво розламати руками на дрібні шматочки, додати крем і перемішати.⁣⁣⠀
  6. З маси сформувати гірку і прибрати в холодильник мінімум на 4 години.
  7. За бажанням зверху посипати маком.