Як спекти торт "Мурашник", який багатьом дарував свято 40 років тому

У вигляді маленьких пірамідок або величезний, що нагадує мурашник, – цей десерт був придуманий виключно в домашніх умовах. Став максимально популярним на сімейних святах у 1980-ті роки.

Ті, хто лінувався, використовували кукурудзяні палички замість тіста або шматочки печива та іриски з вершковим маслом для крему. На відміну від тістечка "Картопля" "Мурашник" твердий, але смачний безумовно.

Торт "Мурашник" / Фото: instagram.com/lidaieda/

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Потрібно стежити, щоб тісто не пересохло у духовці, інакше "Мурашник" не розгризеш. Ще не варто сильно утрамбовувати інгредієнти, коли формується торт.

І останнє – що довше він побуде у холодильнику, то краще. Авторка рецепта lidaieda тримає "Мурашник" у холоді мінімум 4 години.

Торт "Мурашник"

Інгредієнти для тіста:⁣⁣ ⠀

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180 г вершкового масла;⁣⁣⠀

400 г борошна⁣;⁣⠀

100 г сметани⁣⁣;⠀

40 г цукру⁣;⁣⠀

10 г розпушувача⁣⁣.⠀

⁣⁣Для крему:⁣⁣⠀

бляшанка згущеного вареного молока;⁣⁣⠀

100 г вершкового масла⁣⁣;⠀

80 г вершкового сиру.

⁣⁣Як приготувати:⠀