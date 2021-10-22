Как испечь тыквенное печенье с имбирем, которое начинает таять уже в руках

Настолько нежное, что даже сочное – это если верить газете The New York Times, в которой опубликован этот рецепт. Печенье бывает с разными дополнениями: с амаретто и даже с лавандой, а вот с тыквенным пюре и молотым имбирем оно становится действительно неповторимым.

Украсить его можно сахаром или пудрой – это на ваше усмотрение. Тыквенное печенье и без этого вполне самодостаточно.

Тыквенное печенье / Фото: cooking.nytimes.com

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Тыквенное печенье

Ингредиенты:

192 г муки;

2 ч. л. молотого имбиря;

1 ½ ч. л. молотой корицы;

по половине ч. л. молотого мускатного ореха, разрыхлителя;

щепотка соли и соды;

115 г несоленого сливочного масла комнатной температуры;

220 г сахара;

1 большое яйцо комнатной температуры;

170 г тыквенного пюре;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Как приготовить: