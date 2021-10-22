Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Як спекти гарбузове печиво з імбиром, яке починає танути вже в руках

Ірина Маслова
22 жовтня, 09:01
Дивно, але для цієї випічки не потрібно щось неймовірне. Знадобиться гарбузове пюре, мелений імбир і мускатний горіх, трохи кориці. Борошно і цукор знайдуться в кожній оселі

Таке ніжне, що навіть соковите – це якщо вірити газеті The New York Times, у якій опубліковано цей рецепт. Печиво буває з різними доповненнями: з амарето і навіть з лавандою, а от з гарбузовим пюре і меленим імбиром воно стає справді неповторним.

Прикрасити його можна цукром або пудрою – це на ваш розсуд. Гарбузове печиво і без цього цілком самодостатнє.

Гарбузове печиво / Фото: cooking.nytimes.com

Реклама

Гарбузове печиво

Інгредієнти:

  • 192 г борошна;
  • 2 ч. л. меленого імбиру;
  • 1 ½ ч. л. меленої кориці;
  • по половині ч. л. меленого мускатного горіха, розпушувача;
  • щіпка солі та соди;
  • 115 г несолоного вершкового масла кімнатної температури;
  • 220 г цукру;
  • 1 велике яйце кімнатної температури;
  • 170 г гарбузового пюре;
  • 1 ч. л. ванільного екстракту.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів. Вистеліть два дека з бортиками пергаментним папером.
  2. Змішайте борошно, імбир, корицю, мускатний горіх, розпушувач, соду і сіль.
  3. Міксером на середньому рівні збийте масло і цукор до утворення піни, приблизно 3 хвилини. Вбийте яйце, додайте гарбузове пюре і ванільний екстракт. Перемішайте.
  4. Додайте борошняну суміш до гарбузової суміші та збивайте до однорідності.
  5. Викладіть тісто на деко ложками по 2 столових ложки на відстані одне від одного. За бажанням посипте цукром.
  6. Випікайте близько 12 хвилин, доки печиво не стане повітряним, а потім застигне.

Читайте також:

Реклама