Как купить настоящую красную рыбу и определить качество еще в магазине

Красное рыба – далеко не из дешевых продуктов. Покупая ее, мы надеемся, что съедим настоящие семгу, форель и лосось, а не старательно покрашенную белую рыбу.

Уже в магазине или на рынке, как и с салом, можно определиться, стоит ли ее покупать или лучше поискать в другом месте.

Как проверить качество красной рыбы / Фото: freepik.com

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Если на прилавке есть голова, то глаза не должны быть мутными и впалыми, а жабры серыми или ближе к коричневому цвету. Это касается любой рыбы.

На странице moreprodukt.info рассказали, как определить качество красной рыбы.

Определяем качество красной рыбы на глаз

У настоящей красной рыбы нежно-розовый цвет / Фото: freepik.com

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Первое – это цвет. Мясо красной рыбы не должно быть ярко-оранжевым. На самом деле, оно нежно-розового оттенка, слегка сероватое.

Если продавец решил покрасить недорогую белую рыбу, то неравномерность цвета легко заметить. У настоящей семги, лосося или форели кости и жировые прослойки останутся белыми.

Поверхность среза. Если она слишком ровная и даже глянцевая, это значит, что был добавлен желатин.

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Жир. Обращайте внимание на жировые прожилки. Если их нет, то, скорее всего, перед вами форель, а не семга.

Четыре простых способа проверки качества сливочного масла читайте здесь.

Качество красной рыбы можно определить по запаху

Не покупайте красную рыбу в вакууме, если срок годности заканчивается в ближайшие дни

Если рыба очень сильно пахнет морем, это значит, что она давно лежит на прилавке, протухла и ее вымачивали в йодовом растворе.

Эксперты не рекомендуют покупать соленую рыбу в вакууме, когда она по скидкам, а срок годности заканчивается завтра-послезавтра. Такая рыба зачастую бывает протухшей.

Чтобы понять, каково качество молока, магазинного и фермерского, нужно знать, как это проверить. Об этом мы рассказывали в этом материале.