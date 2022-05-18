Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Как нужно хранить грибы в холодильнике и продлить их срок годности

Ирина Маслова
18 мая, 11:35
Шампиньоны не любят влаги, быстро впитывают ее и так же быстро портятся. Их нельзя мыть, лучше обтереть салфеткой или почистить кисточкой

Обычно мы покупаем продуктов чуть больше чем нужно, когда на них есть скидки. Но не всегда получается их быстро пустить в ход.

Цветная капуста хорошо хранится в солевом растворе в холодильнике. Этот способ совсем не подходит для шампиньонов, которые очень быстро портятся.

Как правильно хранить грибы / Фото: freepik.com

Реклама

На сайте Lifehacker.com.au дают несколько рекомендаций, как продлить срок годности грибам.

Как нужно хранить грибы в холодильнике

Начнем со способа, который позволит сохранить свежесть шампиньонов до полугода. Конечно, речь идет о заморозке.

Эксперты рекомендуют хорошо вымыть грибы и обсушить. Размещать по пакетам для заморозки можно целыми или уже нарезанными.

Реклама

Если нужны шампиньоны пластинами, например для пиццы, то их нужно нарезать, разложить на застеленную пленкой тарелку и отправить в морозильную камеру.

Когда они заморозятся, то переложите их в пакеты.

Что нужно делать, когда шампиньоны понадобятся в ближайшие несколько дней

1. Не держать их в полиэтилене

Реклама

И из пластиковых контейнеров их тоже нужно извлечь. Грибы не любят влагу, ее они быстро поглощают и во время хранения ее выделяют.

После того как вы принесли их домой, обязательно обсушите бумажным полотенцем и храните в бумажной упаковке. Она будет защищать шампиньоны от влаги.

2. Не мыть в воде

Если вы помоете их, то придется использовать ближайшие 6-8 часов, иначе они потемнеют и начнут подгнивать.

Еще раз – грибы лучше почистить кисточкой или аккуратно обтереть салфеткой.

3. Не хранить в выдвижных ящиках холодильника

Где обычно сохраняются овощи. Дело в том, что в этом месте холодильника часто собирается конденсат.

Бумажная упаковка может спасти от влаги, но тогда нужно проверять состояние шампиньонов чаще.

Лучшее место для хранения грибов в холодильнике – это полка, чуть выше отсека для овощей.

4. Положить к грибам бумажное полотенце

Это касается запакованного продукта. Сделайте надрез на полиэтилене и положите большую салфетку или бумажное полотенце.

Отверстие обеспечит циркуляцию воздуха, своего рода проветривание, а бумага впитает опасную влагу.

5. Удалять грязь перед тем как отправить в холодильник

Это касается развесных грибов. Эксперты советуют: перед тем как положить шампиньоны и вешенки в бумажную упаковку, оботрите их салфеткой, чтобы избавиться хоть и от мелких, но ненужных загрязнений.

Здесь читайте, как нужно хранить кофейные зерна.