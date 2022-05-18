Как нужно хранить грибы в холодильнике и продлить их срок годности

Обычно мы покупаем продуктов чуть больше чем нужно, когда на них есть скидки. Но не всегда получается их быстро пустить в ход.
Цветная капуста хорошо хранится в солевом растворе в холодильнике. Этот способ совсем не подходит для шампиньонов, которые очень быстро портятся.
Как правильно хранить грибы / Фото: freepik.com
На сайте Lifehacker.com.au дают несколько рекомендаций, как продлить срок годности грибам.
Как нужно хранить грибы в холодильнике
Начнем со способа, который позволит сохранить свежесть шампиньонов до полугода. Конечно, речь идет о заморозке.
Эксперты рекомендуют хорошо вымыть грибы и обсушить. Размещать по пакетам для заморозки можно целыми или уже нарезанными.
Если нужны шампиньоны пластинами, например для пиццы, то их нужно нарезать, разложить на застеленную пленкой тарелку и отправить в морозильную камеру.
Когда они заморозятся, то переложите их в пакеты.
Что нужно делать, когда шампиньоны понадобятся в ближайшие несколько дней
1. Не держать их в полиэтилене
И из пластиковых контейнеров их тоже нужно извлечь. Грибы не любят влагу, ее они быстро поглощают и во время хранения ее выделяют.
После того как вы принесли их домой, обязательно обсушите бумажным полотенцем и храните в бумажной упаковке. Она будет защищать шампиньоны от влаги.
2. Не мыть в воде
Если вы помоете их, то придется использовать ближайшие 6-8 часов, иначе они потемнеют и начнут подгнивать.
Еще раз – грибы лучше почистить кисточкой или аккуратно обтереть салфеткой.
3. Не хранить в выдвижных ящиках холодильника
Где обычно сохраняются овощи. Дело в том, что в этом месте холодильника часто собирается конденсат.
Бумажная упаковка может спасти от влаги, но тогда нужно проверять состояние шампиньонов чаще.
Лучшее место для хранения грибов в холодильнике – это полка, чуть выше отсека для овощей.
4. Положить к грибам бумажное полотенце
Это касается запакованного продукта. Сделайте надрез на полиэтилене и положите большую салфетку или бумажное полотенце.
Отверстие обеспечит циркуляцию воздуха, своего рода проветривание, а бумага впитает опасную влагу.
5. Удалять грязь перед тем как отправить в холодильник
Это касается развесных грибов. Эксперты советуют: перед тем как положить шампиньоны и вешенки в бумажную упаковку, оботрите их салфеткой, чтобы избавиться хоть и от мелких, но ненужных загрязнений.
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