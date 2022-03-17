Как очистить воду в домашних условиях: ТОП-3 способов

Ни для кого не секрет, что качество и количество потребляемой нами воды напрямую влияет на организм и состояние здоровья в целом . Отметим, даже вода из колодца может быть загрязнена нитратами и болезнетворными бактериями. Поэтому категорически не рекомендуем пренебрегать фильтрацией.

Но что же делать, когда купить или профильтровать воду возможности нет? Сегодня мы поделимся лайфхаками, как очистить воду до состояния питьевой , и рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Как очистить воду в домашних условиях / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

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Как очистить воду в домашних условиях: лайфхаки

Лайфхак 1. Таблетки на основе хлора и йода

Они предназначены для обеззараживания и дезинфекции воды . Таблетку необходимо погрузить в воду, и уже спустя полчаса вода станет пригодной для питья.

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Плюс – быстро и надежно.

Минус – может не оказаться под рукой, а доступ к магазину есть не всегда.

Лайфхак 2. Заморозка

В большую емкость набираем холодную воду из крана и ставим в морозильную камеру на сутки . Берем нашу емкость с водой и несем ее в ванную комнату. Тяжелая вода, содержащая нитраты, железо и другие вредные вещества, собирается в центре и на дне емкости.

С помощью напора горячей воды необходимо расплавить и вымыть дно и центр , оставив лишь кристально чистый лед. Чтобы не расплавить слишком много льда, кладем емкость на бок и делаем сквозное отверстие в центре емкости.

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В течение процесса переворачивайте емкость, дабы расплавление дна происходило равномерно. Чистого прозрачного льда должно остаться немного – лишь стенки. Немного обдайте емкость горячей водой , чтобы можно было легко достать из нее лед и переместить его в новую емкость.

Теперь осталось подождать, пока лед растает либо же просто растопить его на огне . Однако рекомендуем не растапливать его полностью, оставьте пару льдинок, чтобы вода была прохладной. Переливаем воду в подходящую емкость.

Плюс – не требует дополнительных средств.

– не требует дополнительных средств. Минус – на очистку воды потребуются сутки.

Лайфхак 3. Фильтр в домашних условиях

Основа – кувшин и большая лейка. Кладем лейку в кувшин и отрезаем небольшой кусочек марли, чтобы частицы нашего фильтра не попали в воду. Второй слой – вата, выкладываем ее небольшим слоем. Затем еще один слой марли. И самая главная фильтрующая часть – активированный уголь. Для нашего фильтра понадобится 5 упаковок, распределяем их по всей плоскости фильтра. Поверх активированного угля кладем еще 2 слоя марли. Еще один важный компонент – речной песок. Его следует хорошенько промыть, прожарить на сковороде и распределить по всей поверхности, как следует утрамбовывая. Накрываем песок марлей. В лейке необходимо оставить пространство, которое будет заполняться грязной водой.

Наш фильтр готов к использованию!

Плюс – быстро и недорого.

– быстро и недорого. Минус – необходимость в добавлении речного песка.

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