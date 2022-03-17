Як очистити воду в домашніх умовах: ТОП-3 способів

Ні для кого не секрет, що якість та кількість споживаної нами води безпосередньо впливає на організм і стан здоров'я в цілому . Зазначимо, навіть вода з колодязя може бути забруднена нітратами та хвороботворними бактеріями. Тому категорично не рекомендуємо ігнорувати фільтрацію.

Але що робити, коли купити чи профільтрувати воду можливості немає? Сьогодні ми поділимося лайфхаками, як очистити воду до стану питної , і розглянемо плюси та мінуси кожного.

Як очистити воду в домашніх умовах / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

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Як очистити воду в домашніх умовах: лайфхаки

Лайфхак 1. Таблетки на основі хлору та йоду

Вони призначені для знезараження та дезінфекції води . Таблетку необхідно завантажити у воду, і вже за півгодини вода стане придатною для пиття.

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Плюс - швидко та надійно.

Мінус – може не опинитися під рукою, а доступ до магазину є не завжди.

Лайфхак 2. Заморозка

У велику ємність набираємо холодну воду з крана і ставимо в морозильну камеру на добу . Беремо нашу ємність із водою та несемо її у ванну кімнату. Тяжка вода, що містить нітрати, залізо та інші шкідливі речовини, збирається в центрі та на дні ємності.

За допомогою напору гарячої води необхідно розплавити і вимити дно та центр , залишивши лише кришталево чистий лід. Щоб не розплавити дуже багато льоду, кладемо ємність на бік і робимо наскрізний отвір у центрі ємності.

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Протягом процесу перевертайте ємність, щоб розплавлення дна відбувалося поступово. Чистого прозорого льоду має залишитись трохи – лише стінки. Трохи обдайте ємність гарячою водою , щоб можна було легко дістати з неї лід і перемістити його в нову ємність.

Тепер залишилося почекати, поки лід розтане або просто розтопити його на вогні . Однак рекомендуємо не розтоплювати його повністю, залиште трохи крижинок, щоб вода була прохолодною. Переливаємо воду у відповідну ємність.

Плюс – не потребує додаткових коштів.

– не потребує додаткових коштів. Мінус – на очищення води знадобиться доба.

Лайфхак 3. Фільтр у домашніх умовах

Основа – глечик і велика лійка. Кладемо лійку в глечик і відрізаємо невеликий шматочок марлі, щоб частки нашого фільтра не потрапили у воду. Другий шар – вата, викладаємо її невеликим шаром. Потім ще один шар марлі. І найголовніша фільтруюча частина – активоване вугілля. Для нашого фільтра потрібно 5 упаковок, розподіляємо їх по всій поверхні фільтра. Поверх активованого вугілля кладемо іще 2 шари марлі. Ще один важливий компонент – річковий пісок. Його слід добре промити, прожарити на сковороді і розподілити по всій поверхні, як слід утрамбовуючи. Накриваємо пісок марлею. У лійці необхідно залишити простір, який заповнюватиметься брудною водою.

Наш фільтр готовий до використання!

Плюс - швидко і недорого.

- швидко і недорого. Мінус - необхідність додавання річкового піску.

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