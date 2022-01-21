Как правильно варить киноа и получить от него максимум пользы

Существуют кулинарные процессы, о которых, казалось бы, не стоит говорить – все предельно понятно. Это касается и выпечки с размороженными ягодами и фруктами, и приготовления киноа, которое давно стало частью рациона для многих.

Обычно киноа отваривают, а потом добавляют в салаты. Реже едят в виде каши. И в первом, и во втором случае эту крупу нужно сделать рассыпчатой и не пересушить.

Как вкусно приготовить киноа / Фото: cookieandkate.com

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Ее можно приготовить, как и обычную крупу, а можно слегка обжарить на растительном масле, а только потом отварить.

Собрали все советы, лайфхаки и хитрости – как правильно варить киноа.

Как вкусно приготовить киноа

Перед приготовлением киноа нужно промыть и варить на медленном огне / Фото: instagram.com/mary.capelle/

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Все начинается с покупки крупы. Обязательно обращайте внимание на срок годности на упаковке. Дома же киноа нужно хранить в герметичной таре без доступа влаги и прямых солнечных лучей.

Как и любую другую крупу, перед варкой киноа нужно промыть. Сделать это несколько раз до прозрачности воды.

Затем залейте киноа водой. Ее должно быть в два раза больше. То есть на стакан крупы нужно два стакана воды.

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Варить советуют на медленном огне без крышки. Когда киноа впитает воду, снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте постоять 5-7 минут, чтобы зерна слегка пропарились.

Еще один вариант приготовления – это класть киноа в уже кипящую, слегка подсоленную воду. Готовить ее нужно также на медленном огне, под крышкой в течение 15-20 минут.

Когда воды в кастрюле практически не останется, снимите ее с огня и дайте постоять около 10 минут.