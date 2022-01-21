Як правильно варити кіноа та отримати від нього максимум користі

Існують кулінарні процеси, про які, здавалося б, не варто говорити – все цілком зрозуміло. Це стосується і випічки з розмороженими ягодами та фруктами, і приготування кіноа, яке давно стало частиною раціону для багатьох.

Зазвичай кіноа відварюють, а потім додають у салати. Рідше їдять у вигляді каші. І в першому, і в другому випадку цю крупу потрібно зробити розсипчастою і не пересушити.

Як смачно приготувати кіноа / Фото: cookieandkate.com

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Її можна приготувати, як і звичайну крупу, а можна злегка обсмажити на олії, а тільки потім відварити.

Зібрали всі поради, лайфхаки та хитрощі щодо того, як правильно варити кіноа.

Як смачно приготувати кіноа

Перед приготуванням кіноа потрібно промити і варити на повільному вогні / Фото: instagram.com/mary.capelle/

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Усе починається з покупки крупи. Обов'язково звертайте увагу на термін придатності на упаковці. Вдома ж кіноа потрібно зберігати в герметичній тарі без доступу до вологи та прямих сонячних променів.

Як і будь-яку іншу крупу, перед варінням кіноа потрібно промити. Зробити це кілька разів до прозорості води.

Потім залийте кіноа водою. Її має бути вдвічі більше. Тобто на склянку крупи потрібно дві склянки води.

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Варити радять на повільному вогні без кришки. Коли кіноа вбере воду, зніміть каструлю з вогню, накрийте кришкою і дайте постояти 5-7 хвилин, щоб зерна злегка пропарилися.

Ще один варіянт приготування – це класти кіноа в уже підсолений окріп. Готувати також на повільному вогні під кришкою впродовж 15-20 хвилин.

Коли води в каструлі практично не залишиться, зніміть її з вогню та дайте постояти близько 10 хвилин.