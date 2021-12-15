Как правильно сварить свеклу, чтобы она не испортила салат – важные рекомендации

Самый любимый из всех зимних овощей – свекла – готовится к своему главному выходу.

В большинстве салатах и закусках с селедкой на Новый год присутствует она. Давно известно, что, например, в винегрете, свекла не окрасит соседние ингредиенты, если предварительно полить ее растительным маслом.

Как сварить вкусную свеклу / Фото: Сегодня

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Еще всем известно, что слаще свекла бывает, когда запекается. А что варка?

По этому поводу у опытных кулинаров есть рекомендации и советы. Итак, как правильно варить свеклу, чтобы она была упругой и оставалась сладкой – ниже.

Как варить свеклу, чтобы сохранить максимум витаминов

Вначале свеклу нужно варить на сильном огне, потом – уменьшить огонь / Фото: instagram.com/bnb_company

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После того, как вымытая свекла попала в кастрюлю с водой, нужно варить ее на сильном огне.

Как только закипит, убрать огонь до минимального и варить под прикрытой крышкой 3-4 часа.

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Что добавить в воду, чтобы свекла была вкуснее и не разваливалась

После того, как вода для свеклы закипела, нужно добавить растительное масло из расчета 30-50 мл на 3 литра воды.

Также советуют добавить 1 столовую ложку уксуса 9% и 2 столовых ложки сахара.

Когда овощ сварился, положите его в лед – так он сохранит упругость и будет лучше чиститься.

Важные рекомендации для вкусной свеклы

Уксус, растительное масло и сахар во время варки улучшат вкус свеклы / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_

Если нужно сварить ее быстро, то после закипания воды добавьте 1 столовую ложку соли. Когда вода начнет кипеть – кладите овощ.

Только теперь можно добавить уксус и сахар.

Если любите запекать овощ, то делайте это в рукаве или фольге. Температура духовки не должна превышать 190 градусов.

И помним, хранить вареную свеклу можно не больше 2 дней, даже неочищенную. Она быстро теряет свои вкусовые качества.