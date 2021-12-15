Як правильно зварити буряк, щоб він не зіпсував салат – важливі рекомендації

Найулюбленіший з усіх зимових овочів – буряк – готується до свого головного виходу.
У більшості салатів та закусок з оселедцем на Новий рік, є він. Давно відомо, що, наприклад, у вінегреті, буряк не пофарбує сусідні інгредієнти, якщо попередньо полити його олією. А варіння?
Як зварити смачний буряк / Фото: Сьогодні
Здавалося б, про які правила може йтися – все елементарно. Але у досвідчених кулінарів є рекомендації й поради.
Отже, як правильно варити буряк, щоб він був пружним і залишався солодким – нижче.
Як варити буряк, щоб зберегти максимум вітамінів
Після того, як вимиті буряки потрапили в каструлю з водою, потрібно варити їх на сильному вогні.
Коли вода закипить, прибрати вогонь до мінімального та варити під прикритою кришкою 3-4 години.
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Що додати у воду, щоби буряк був смачнішим і не розвалювався
Після того, як вода для буряків закипіла, потрібно додати олію з розрахунку 30-50 мл на 3 літри води.
Також радять додати 1 столову ложку оцту 9% та 2 столові ложки цукру.
Коли овоч зварився, покладіть його в лід – так він збереже пружність і краще чиститиметься.
Важливі рекомендації для смачного буряку
Якщо потрібно зварити його швидко, то після закипання води додайте 1 столову ложку солі. Коли вода почне кипіти – кладіть овочі.
Тільки тепер можна додати оцет та цукор.
Якщо любите запікати овоч, то робіть це у рукаві або фользі. Температура духовки не має перевищувати 190 градусів.
І пам'ятаймо, зберігати варені буряки можна не більше 2 днів навіть неочищені. Вони швидко втрачають свої смакові якості.