Как приготовить быстрый домашний хлеб с ароматным соусом

Что может быть приятней аромата свежеиспеченного хлеба на собственной кухне? Наверное, плюс ко всему, еще и запах соуса из чеснока и свежей зелени, которые равномерно распределены по этому хлебу.

Как понятно по фото, хлеб очень напоминает наши пампушки. Так что его можно подавать к первым блюдам в том числе.

Быстрый домашний хлеб / Фото: Appetizing.tv-Baking Recipes

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Мы рассказывали, как легко испечь экстравоздушный шокупан, теперь попробуйте и этот, по рецепту канала Appetizing.tv-Baking Recipes.

Быстрый домашний хлеб

Ингредиенты:

450 г муки;

250 мл теплой воды;

по 5 г сухих дрожжей, соли;

25 мл растительного масла.

Для соуса:

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3 зуб. чеснока;

50 мл оливкового масла;

20 г пармезана;

соль, зелень.

Как приготовить: