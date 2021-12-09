Як приготувати швидкий домашній хліб з ароматним соусом

Що може бути приємніше аромату свіжоспеченого хліба на власній кухні? Напевно, плюс до всього, ще й запах соусу з часнику та свіжої зелені, які рівномірно розподілені по цьому хлібу.
Як видно з фото, хліб дуже нагадує наші пампушки. Тому його можна подавати до перших страв зокрема.
Швидкий домашній хліб / Фото: Appetizing.tv-Baking Recipes
Ми розповідали, як легко спекти екстраповітряний шокупан, тепер спробуйте і цей, за рецептом каналу Appetizing.tv-Baking Recipes.
Швидкий домашній хліб
Інгредієнти:
- 450 г борошна;
- 250 мл теплої води;
- по 5 г сухих дріжджів, солі;
- 25 мл олії.
Для соусу:
- 3 зуб. часнику;
- 50 мл оливкової олії;
- 20 г пармезану;
- сіль, зелень.
Як приготувати:
- Дріжджі розвести у теплій воді. Додати сіль та олію. Перемішати і вилити в борошно.
- Замісити тісто, накрити плівкою та залишити на 30 хвилин у теплому місці.
- Висипати на присипану борошном поверхню, вимісити і розкочати у вигляді коржика.
- Викласти на застелене деко, накрити рушником і дати тісту відпочити 15 хвилин.
- За допомогою тісторізки або тупою стороною ножа зробити візерунки, як на фото.
- Для соусу подрібнений часник додати в олію, посолити і додати тертий пармезан. Зелень подрібнити та додати до заливки.
- Ретельно обмазати тісто і випікати 25 хвилин за 180 градусів.