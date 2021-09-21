Как приготовить чвиштари – хрустящие грузинские лепешки с сулугуни

И, наверное, самое главное правило – есть чвиштари сразу, горячими. Только так вы почувствуете легкий хруст их корочки и увидите тягучесть сулугуни. Грузины используют молодой, вызревший и даже копченый сулугуни. Именно с этим сыром можно получить настоящие чвиштари. Причем в пропорции 1:1 с мукой, для сочности. Можно, конечно, попробовать другой рассольный сыр, но желаемого эффекта вы не получите. Вместо обычной воды можно взять минеральную. Ясное дело, грузинскую. В общем, еще одно достойное дополнение к списку несладкой, пышной и сочной выпечки с сыром.

Грузинские чвиштари

Ингредиенты:

Грузинские лепешки с сулугуни - чвиштари / Фото: instagram.com/georgia_kaheti/

Реклама

Кукурузная мука – 200 г

Сулугуни – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Вода (сколько возьмет тесто)

Способ приготовления:

⠀

Сулугуни натереть на мелкой терке и смешать с мукой. Добавить яйцо и вымешивать, постоянно добавляя воду. Тесто должно легко поддаваться, быть, как для обычных пышек или лепешек. Сформировать чвиштари овальной формы. Обжарить с двух сторон до румяной корочки, подавать горячими.

Как приготовить ипрожки самосы с овощами по рецепту Григория Германа – узнаете из видео.

Здесь узнаете все секреты синнабонов, легендарных булочек с корицей.