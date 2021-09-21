Як приготувати чвіштарі – хрусткі грузинські коржі із сулугуні

І, напевно, найголовніше правило – їсти чвіштарі одразу, гарячими. Тільки так ви відчуєте легкий хрускіт їхньої скоринки і побачите тягучість сулугуні. Грузини використовують молодий, дозрілий і навіть копчений сулугуні. Саме з цим сиром можна отримати справжні чвіштарі. Причому в пропорції 1:1 з борошном, для соковитості. Можна, звичайно, спробувати інший розсольний сир, але бажаного ефекту ви не отримаєте. Замість звичайної води можна взяти мінеральну. Ясна річ, грузинську. Словом, ще одне гідне доповнення до списку несолодкої, пишної та насиченої випічки із сиром.

Грузинські чвіштарі

Інгредієнти:

Грузинські коржики з сулугуні - чвіштарі / Фото: instagram.com/georgia_kaheti/

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Кукурудзяне борошно – 200 г

Сулугуні – 200 г

Яйце – 1 шт.

Вода (скільки візьме тісто)

Спосіб приготування:

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Сулугуні натерти на дрібній тертці і змішати з борошном. Додати яйце і вимішувати, постійно додаючи воду. Тісто має легко піддаватися, бути, як для звичайних пампушок або коржів. Сформувати чвіштарі овальної форми. Обсмажити з двох боків до рум'яної скоринки, подавати гарячими.

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