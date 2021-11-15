Как приготовить котлеты по-капитански, которые не нужно лепить

Котлеты бывают разными. Бывают с сыром внутри, как котлета-гигант плескавица из Сербии. А бывают капитанскими или ленивыми.

Суть в том, что котлетам по-капитански не нужна формовка, фарш кладется в одноразовые формочки и запекается в духовке. Рецепт от tvoykulinar предусматривает говяжий и свиной фарш в одинаковых пропорциях.

Котлеты по-капитански / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Котлеты по-капитански

Ингредиенты:

Свиной и говяжий фарш – по 300 г

Картофель, помидоры – по 2 шт.

Лук крупный – 1-2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Соль, перец, майонез или сметана – по вкусу

Как приготовить: