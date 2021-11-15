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Как приготовить котлеты по-капитански, которые не нужно лепить

Ирина Маслова
15 ноября, 18:01
Фарш соединяется со специями и выкладывается в одноразовые формочки для запекания. Даже лук не нужно мелко резать, он оказывается сверху мяса вместе с помидорами и твердым сыром

Котлеты бывают разными. Бывают с сыром внутри, как котлета-гигант плескавица из Сербии. А бывают капитанскими или ленивыми.

Суть в том, что котлетам по-капитански не нужна формовка, фарш кладется в одноразовые формочки и запекается в духовке. Рецепт от tvoykulinar предусматривает говяжий и свиной фарш в одинаковых пропорциях.

Котлеты по-капитански / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Котлеты по-капитански

Ингредиенты:

  • Свиной и говяжий фарш – по 300 г
  • Картофель, помидоры – по 2 шт.
  • Лук крупный – 1-2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Соль, перец, майонез или сметана – по вкусу

Как приготовить:

  1. Каждую форму для запекания смажьте растительным маслом. Фарш перемешайте с солью и молотым перцем. Разложите по формочкам. Смажьте щедро майонезом или сметаной.
  2. Порежьте лук тонко полукольцами, распределите по формочкам, посолите, поперчите.
  3. Картофель порежьте тонко, выложите на лук, посолите, поперчите.
  4. Выложите помидоры, нарезанные кольцами.
  5. Разведите майонез водой или бульоном. Полейте щедро все порции. Посыпьте тертым сыром.
  6. Разогрейте духовку до 220 и выпекайте 40 минут.