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Як приготувати котлети по-капітанськи, які не потрібно ліпити

Ірина Маслова
15 листопада, 18:01
Фарш з'єднується зі спеціями і викладається в одноразові форми для запікання. Навіть цибулю не потрібно дрібно різати, вона опиняється зверху м'яса разом з помідорами та твердим сиром

Котлети бувають різними. Бувають із сиром усередині, як котлета-гігант плескавиця із Сербії. А бувають капітанськими або лінивими.

Суть у тому, що котлетам по-капітанськи не потрібне формування, фарш кладеться в одноразові формочки і запікається в духовці. Рецепт від tvoykulinar передбачає яловичий та свинячий фарш в однакових пропорціях.

Котлети по-капитанськи / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Котлети по-капітанськи

Інгредієнти:

  • Свинячий та яловичий фарш – по 300 г
  • Картопля, помідори – по 2 шт.
  • Цибуля велика – 1-2 шт.
  • Сир твердий – 150 г
  • Сіль, перець, майонез або сметана – за смаком

Як приготувати:

  1. Кожну форму для запікання змастіть олією. Фарш перемішайте із сіллю та меленим перцем. Розкладіть по формах. Змастіть щедро майонезом або сметаною.
  2. Поріжте цибулю тонко півкільцями, розподіліть по формах, посоліть, поперчіть.
  3. Картоплю поріжте тонко, викладіть на цибулю, посоліть, поперчіть.
  4. Викладіть помідори, нарізані кільцями.
  5. Розведіть майонез водою чи бульйоном. Полийте щедро всі порції. Посипте тертим сиром.
  6. Розігрійте духовку до 220 і випікайте 40 хвилин.