Як приготувати котлети по-капітанськи, які не потрібно ліпити

Котлети бувають різними. Бувають із сиром усередині, як котлета-гігант плескавиця із Сербії. А бувають капітанськими або лінивими.

Суть у тому, що котлетам по-капітанськи не потрібне формування, фарш кладеться в одноразові формочки і запікається в духовці. Рецепт від tvoykulinar передбачає яловичий та свинячий фарш в однакових пропорціях.

Котлети по-капитанськи / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Котлети по-капітанськи

Інгредієнти:

Свинячий та яловичий фарш – по 300 г

Картопля, помідори – по 2 шт.

Цибуля велика – 1-2 шт.

Сир твердий – 150 г

Сіль, перець, майонез або сметана – за смаком

Як приготувати: