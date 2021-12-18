Как приготовить мазурики – аппетитные колбаски из индюшиного фарша с сыром

Для тех, кто знаком с миром котлет и подобных блюд, может показаться, что мазурики очень похожи на огромную сербскую плескавицу.

Она тоже жарится с твердым сыром, но не тертым, а в основном крупно нарезанным.

Мазурики - рецепт / Фото: instagram.com/iamcookru/

Реклама

Мазурики, что в украинском языке означает мелкие воришки, формируются в виде маленьких колбасок.

Вероятно, поэтому они так и называются, что сметаться с тарелки будут незаметно быстро.

Сочность мазурикам, отсюда и их вкусовые качества, обеспечивают все тот же тертый сыр, сливочное масло и молоко. Рецепт взят со страницы iamcookru.

Реклама

Мазурики – рецепт

Ингредиенты:

Индюшиный фарш – 800 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Сыр твердый – 70 г

Масло сливочное – 70 г

Молоко – 30 г

Соль и перец – по вкусу

Панировочные сухари – 200 г

Масло растительное – для жарки

Как приготовить: