Как приготовить мазурики – аппетитные колбаски из индюшиного фарша с сыром

Для тех, кто знаком с миром котлет и подобных блюд, может показаться, что мазурики очень похожи на огромную сербскую плескавицу.
Она тоже жарится с твердым сыром, но не тертым, а в основном крупно нарезанным.
Мазурики - рецепт / Фото: instagram.com/iamcookru/
Мазурики, что в украинском языке означает мелкие воришки, формируются в виде маленьких колбасок.
Вероятно, поэтому они так и называются, что сметаться с тарелки будут незаметно быстро.
Сочность мазурикам, отсюда и их вкусовые качества, обеспечивают все тот же тертый сыр, сливочное масло и молоко. Рецепт взят со страницы iamcookru.
Мазурики – рецепт
Ингредиенты:
- Индюшиный фарш – 800 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Сыр твердый – 70 г
- Масло сливочное – 70 г
- Молоко – 30 г
- Соль и перец – по вкусу
- Панировочные сухари – 200 г
- Масло растительное – для жарки
Как приготовить:
- Соедините индюшиный фарш, яйца, молоко и растопленное масло, тертый сыр, соль и перец. Размешайте фарш.
- Сформируйте из фарша продолговатые колбаски и положите их на доску, накрытую фольгой. Поставьте заготовки на 30 минут в морозилку. Затем обваляйте в сухарях.
- Пожарьте мазурики на сковороде с большим количеством растительного масла.
- Положите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.