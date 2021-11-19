Пот-пай с индейкой – рецепт пирога, в котором начинки больше, чем теста

Сразу нужно сказать, что пироги, в которых сочной начинки больше теста – уже хорошо. Пот-пай соответствует этому требованию абсолютно.

Тесто у этих пирогов только сверху. На него стоит немного надавить вилкой – и открывается сочная ароматная начинка, которая больше походит на рагу.

Пот-пай с индейкой / Фото: instagram.com/olya.nelson.cook

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Пот-пай можно перевести как пирог в горшках, но если их нет, используйте сковороду для духовки. В рецепте от olya.nelson.cook есть замороженная овощная смесь.

Пот-пай с индейкой

Ингредиенты:

1 стакан муки;

1 ч. л. сухих дрожжей;

щепотка соли;

по 2 ст. л. оливкового масла, крахмала;

0,5 стакана теплой воды;

400 г грудки индейки;

2 стебля сельдерея;

по 1 шт. лук-шалот, болгарский перец, яйцо;

450 г замороженной овощной смеси;

2 стакана бульона.

Как приготовить:

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