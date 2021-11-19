Пот-пай с индейкой – рецепт пирога, в котором начинки больше, чем теста

Сразу нужно сказать, что пироги, в которых сочной начинки больше теста – уже хорошо. Пот-пай соответствует этому требованию абсолютно.
Тесто у этих пирогов только сверху. На него стоит немного надавить вилкой – и открывается сочная ароматная начинка, которая больше походит на рагу.
Пот-пай с индейкой / Фото: instagram.com/olya.nelson.cook
Пот-пай можно перевести как пирог в горшках, но если их нет, используйте сковороду для духовки. В рецепте от olya.nelson.cook есть замороженная овощная смесь.
Пот-пай с индейкой
Ингредиенты:
- 1 стакан муки;
- 1 ч. л. сухих дрожжей;
- щепотка соли;
- по 2 ст. л. оливкового масла, крахмала;
- 0,5 стакана теплой воды;
- 400 г грудки индейки;
- 2 стебля сельдерея;
- по 1 шт. лук-шалот, болгарский перец, яйцо;
- 450 г замороженной овощной смеси;
- 2 стакана бульона.
Как приготовить:
- Замариновать индейку в своих любимых специях и оставить в холодильнике.
- В просеянную муку добавить дрожжи и соль. Влить воду с 2 ст. л. оливкового масла. Замесить тесто, смазать оливковым маслом, накрыть пленкой и оставить на 40 минут.
- Индейку обжарить на сковороде до румяной корочки. Убрать на тарелку.
- Нарезать лук, перец и сельдерей. Обжарить в той же сковороде сначала лук, затем добавить сельдерей и перец. Готовить 5 минут.
- Добавить замороженные овощи и бульон. Посолить, поперчить. Тушить 5 минут.
- Добавить в крахмал немного воды и хорошо перемешать, вылить к овощам. Вернуть индейку в сковороду и тушить несколько минут.
- Распределить начинку в горшочки, если смесь получилась густая, добавить немного бульона.
- Разделить тесто на 3-4 части (в зависимости от количества горшочков).
- Раскатать каждую часть до размеров, бОльших диаметра горшочков. Накрыть тестом. Сделать отверстия в тесте. Запекать 35-40 минут при 180 градусах.