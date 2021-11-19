Пот-пай з індичкою – рецепт пирога, в якому начинки більше, ніж тіста

Одразу треба сказати, що пироги, в яких соковитої начинки більше тіста – вже добре. Пот-пай відповідає цій вимогі абсолютно.
Тісто цих пирогів тільки зверху. На нього варто трохи натиснути виделкою – і відкривається соковита ароматна начинка, яка більше схожа на рагу.
Пот-пай з індичкою / Фото: instagram.com/olya.nelson.cook
Пот-пай можна перекласти як пиріг у горщиках, але якщо їх немає, використовуйте сковороду для духовки. У рецепті від olya.nelson.cook є заморожена овочева суміш.
Пот-пай з індичкою
Інгредієнти:
- 1 склянка борошна;
- 1 ч. л. сухих дріжджів;
- дрібка солі;
- по 2 ст. л. оливкової олії, крохмалю;
- 0,5 склянки теплої води;
- 400 г грудки індички;
- 2 стебла селери;
- по 1 шт. цибуля-шалот, болгарський перець, яйце;
- 450 г замороженої овочевої суміші;
- 2 склянки бульйону.
Як приготувати:
- Замаринувати індичку у своїх улюблених спеціях та залишити в холодильнику.
- У просіяне борошно додати дріжджі та сіль. Влити воду з 2 ст. л. оливкової олії. Замісити тісто, змастити оливковою олією, накрити плівкою і залишити на 40 хвилин.
- Індичку обсмажити на сковороді до рум'яної скоринки. Прибрати на тарілку.
- Нарізати цибулю, перець та селеру. Обсмажити в тій же сковороді спочатку цибулю, потім додати селеру та перець. Готувати 5 хвилин.
- Додати заморожені овочі та бульйон. Посолити, поперчити. Тушкувати 5 хвилин.
- Додати в крохмаль трохи води та добре перемішати, вилити до овочів. Повернути індичку в сковороду та тушкувати кілька хвилин.
- Розподілити начинку в горщики, якщо суміш вийшла густа, додати трохи бульйону.
- Розділити тісто на 3-4 частини (залежно від кількості горщиків).
- Розкачати кожну частину до розмірів, більших за діаметр горщиків. Накрити тістом. Зробити отвори у тісті. Запікати 35-40 хвилин за 180 градусів.