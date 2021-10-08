Как приготовить сербскую плескавицу, котлету-гиганта с сыром внутри

Почти 15 сантиметров в диаметре и два – в ширину. Сербская плескавица – самая крупная котлета в мире. Она готовится из двух видов фарша с добавлением сыра и бекона. Идеально, если фарш приготовить самостоятельно и подержать его в холодильнике часов 12-ть, как в рецепте ниже. Если любите, чтобы на обед или ужин были котлеты, то плескавица вполне должна устроить.
К этой котлете подается еще одно блюдо, такой себе белый шарик из феты, сметаны, измельченного чеснока и острого перца. Можно обойтись обычным овощным салатом.
Рецепт сербской котлеты плескавицы / Фото: instagram.com/cecil.b.depimp/
Сербская котлета плескавица – рецепт
Сербская котлета плескавица / Фото: instagram.com/euphoria.biergarten.oradea/
Ингредиенты:
- Фарш – 300 г (свиной и говяжий пополам)
- Лук – 1 шт.
- Перец чили – 1 ч. л.
- Соль, перец черный – по вкусу
- Сыр – 50 г
- Бекон сырокопченый – несколько ломтиков
Как приготовить:
- Мясо пропустить через мясорубку, добавить немного минеральной воды, накрыть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.
- Нарезать бекон, сыр нарезать кубиками, лук измельчить и смешать с фаршем. Добавить специи. Сыр можно добавить внутрь или смешать с фаршем. Сформировать котлеты 10-15 см в диаметре.
- Обжарить на гриле с растительным маслом до готовности.
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