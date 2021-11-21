Как приготовить трансильванский гуляш: особенность – квашеная капуста среди ингредиентов

Когда мы говорим "Кухня Венгрии" вспоминаем паприкаш, который, кстати, можно приготовить и с курицей.
Еще в этой стране лучше всего готовят гуляши, равных венграм в этом деле нет. Так и с трансильванским гуляшем, он невероятный и сделать его несложно.
Трансильванский гуляш с квашеной капустой / Фото: Рецепты без слов
Важно иметь в наличии хорошую копченую паприку и тмин. На канале "Рецепты без слов" настаивают: квашеную капусту перед тем, как добавлять к мясу, нужно отварить.
Трансильванский гуляш с квашеной капустой
Ингредиенты:
- 600 г свинины;
- 60 г сала;
- 5-6 ломтиков бекона;
- 3 шт. лука:
- 2 ст. л. муки;
- 500 г квашеной капусты
- 250 мл сливок 30%
- 2 ч. л. тмина;
- соль, перец – по вкусу;
- 15 г копченой паприки.
Как приготовить:
- Бекон и мясо нарезать примерно равными небольшими кубиками. Лук мелко нашинковать.
- В глубокой кастрюле распустить сало и обжарить до легкой золотистости лук. Посолить, добавить мясо и бекон. Готовить 10 минут. Не забывать помешивать, мясо и лук не должны пригореть.
- Добавить паприку. Залить водой, она должна покрыть мясо, готовить под крышкой.
- В отдельной кастрюле отварить до размягчения квашенную капусту и переложить к мясу.
- Соединить сливки и муку, взбить венчиком, чтобы не было комочков. готовить на слабом огне еще 15-20 минут.