Как приготовить трансильванский гуляш: особенность – квашеная капуста среди ингредиентов

Когда мы говорим "Кухня Венгрии" вспоминаем паприкаш, который, кстати, можно приготовить и с курицей.

Еще в этой стране лучше всего готовят гуляши, равных венграм в этом деле нет. Так и с трансильванским гуляшем, он невероятный и сделать его несложно.

Трансильванский гуляш с квашеной капустой / Фото: Рецепты без слов

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Важно иметь в наличии хорошую копченую паприку и тмин. На канале "Рецепты без слов" настаивают: квашеную капусту перед тем, как добавлять к мясу, нужно отварить.

Трансильванский гуляш с квашеной капустой

Ингредиенты:

600 г свинины;

60 г сала;

5-6 ломтиков бекона;

3 шт. лука:

2 ст. л. муки;

500 г квашеной капусты

250 мл сливок 30%

2 ч. л. тмина;

соль, перец – по вкусу;

15 г копченой паприки.

Как приготовить:

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