Як приготувати трансільванський гуляш: особливість – квашена капуста серед інгредієнтів

Коли ми кажемо "Кухня Угорщини", згадуємо паприкаш, який, до речі, можна приготувати і з куркою.

Ще в цій країні найкраще готують гуляші, рівних угорцям у цій справі немає. Так і з трансільванським гуляшем, він неймовірний і зробити його нескладно.

Трансільванський гуляш із квашеною капустою / Фото: Рецепты без слов

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Важливо мати хорошу копчену паприку й кмин. На каналі "Рецепти без слів" наполягають: квашену капусту перед тим, як додавати до м'яса, потрібно відварити.

Трансільванський гуляш із квашеною капустою

Інгредієнти:

600 г свинини;

60 г сала;

5-6 скибочок бекону;

3 шт. цибулі:

2 ст. л. борошна;

500 г квашеної капусти

250 мл вершків 30%

2 ч. л. кмину;

сіль, перець – за смаком;

15 г копченої паприки.

Як приготувати:

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