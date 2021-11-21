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Як приготувати трансільванський гуляш: особливість – квашена капуста серед інгредієнтів

Ірина Маслова
21 листопада, 12:30
Потрібна свинина, сало, копчена паприка та кмин. За бажанням можна окремо відварити картоплю і додати її до гуляшу. Але краще подавати окремо, як гарнір

Коли ми кажемо "Кухня Угорщини", згадуємо паприкаш, який, до речі, можна приготувати і з куркою.

Ще в цій країні найкраще готують гуляші, рівних угорцям у цій справі немає. Так і з трансільванським гуляшем, він неймовірний і зробити його нескладно.

Трансільванський гуляш із квашеною капустою / Фото: Рецепты без слов

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Важливо мати хорошу копчену паприку й кмин. На каналі "Рецепти без слів" наполягають: квашену капусту перед тим, як додавати до м'яса, потрібно відварити.

Трансільванський гуляш із квашеною капустою

Інгредієнти:

  • 600 г свинини;
  • 60 г сала;
  • 5-6 скибочок бекону;
  • 3 шт. цибулі:
  • 2 ст. л. борошна;
  • 500 г квашеної капусти
  • 250 мл вершків 30%
  • 2 ч. л. кмину;
  • сіль, перець – за смаком;
  • 15 г копченої паприки.

Як приготувати:

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  1. Бекон та м'ясо нарізати приблизно рівними невеликими кубиками. Цибулю дрібно нашаткувати.
  2. У глибокій каструлі розпустити сало і обсмажити до легкої золотавості цибулю. Посолити, додати м'ясо та бекон. Готувати 10 хвилин. Не забувати помішувати, щоб м'ясо та цибуля не пригоріли.
  3. Додати паприку. Залити водою, вона має покрити м'ясо, готувати під кришкою.
  4. В окремій каструлі відварити до розм'якшення квашену капусту та перекласти до м'яса.
  5. З'єднати вершки та борошно, збити вінчиком, щоб не було грудочок. готувати на слабкому вогні ще 15-20 хвилин.