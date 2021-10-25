Как приготовить воздушный пудинг с английским кремом, если есть черствая булочка

Так часто бывает, когда остается несъеденный хлеб, булки или покупная выпечка. Спешить их выбрасывать – опрометчиво. Сдобу легко можно превратить или в шарлотку по британскому рецепту, или в ароматный пудинг с отличным английским кремом. Авторы рецепта предлагают подавать к пудингу насыщенный чай с молоком.

Хлебный пудинг с английским кремом

Ингредиенты:

Хлебный пудинг с английским кремом / Фото: www.bonappetit.com

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450 г сдобы, разорванной на большие куски;

банка сгущенки;

по 1 ч. л. соли, экстракта ванили;

8 пакетиков черного чая;

4 шт. желтки;

1 шт. яйцо;

100 г изюма, замоченного в кипятке;

400 г ванильного мороженого для подачи;

сливочное масло для смазывания формы;

сахарная пудра для присыпки.

Как приготовить: