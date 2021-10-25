Як приготувати повітряний пудинг з англійським кремом, якщо є черства булочка

Так часто буває, коли залишається нез'їдений хліб, булки або покупна випічка. Поспішати їх викидати – необачно. Здобу легко можна перетворити або на шарлотку за британським рецептом, або на ароматний пудинг з чудовим англійським кремом. Автори рецепта пропонують подавати до пудингу насичений чай з молоком.

Хлібний пудинг з англійським кремом

Інгредієнти:

Хлібний пудинг з англійським кремом / Фото: www.bonappetit.com

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450 г здоби, розірваної на великі шматки;

бляшанка згущеного молока;

по 1 ч. л. солі, екстракту ванілі;

8 пакетиків чорного чаю;

4 шт. жовтки;

1 шт. яйце;

100 г родзинок, замочених в окропі;

400 г ванільного морозива для подачі;

вершкове масло для змащування форми;

цукрова пудра для присипки.

Як приготувати: