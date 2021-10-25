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Як приготувати повітряний пудинг з англійським кремом, якщо є черства булочка

Ірина Маслова
25 жовтня, 10:16
Цей пудинг з насиченим смаком і ароматом чаю. Пакетики заварюються в кремі, яким будуть просочуватися булочки. Дуже смачно подавати пудинг до чаю з молоком

Так часто буває, коли залишається нез'їдений хліб, булки або покупна випічка. Поспішати їх викидати – необачно. Здобу легко можна перетворити або на шарлотку за британським рецептом, або на ароматний пудинг з чудовим англійським кремом. Автори рецепта пропонують подавати до пудингу насичений чай з молоком.

Хлібний пудинг з англійським кремом

Інгредієнти:

Хлібний пудинг з англійським кремом / Фото: www.bonappetit.com

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  • 450 г здоби, розірваної на великі шматки;
  • бляшанка згущеного молока;
  • по 1 ч. л. солі, екстракту ванілі;
  • 8 пакетиків чорного чаю;
  • 4 шт. жовтки;
  • 1 шт. яйце;
  • 100 г родзинок, замочених в окропі;
  • 400 г ванільного морозива для подачі;
  • вершкове масло для змащування форми;
  • цукрова пудра для присипки.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 160 градусів. Викладіть шматочки булочки на деко з бортиком. Доведіть до рум'яного кольору впродовж 20-25 хвилин.
  2. Доведіть згущене молоко до кипіння на середньому вогні. Зніміть з вогню і додайте сіль і ваніль. Додайте чайні пакетики і дайте настоятися 25 хвилин. Віджати чайні пакетики.
  3. Вбийте яєчні жовтки і яйце в чайну суміш, перемішайте до однорідності.
  4. Збільште температуру духовки до 180 градусів. Змастіть маслом форму, викладіть булочку, зверху – родзинки. Залийте сумішшю крему і перемішайте. Дайте настоятися 20 хвилин.
  5. Випікайте 35-40 хвилин до золотавого кольору, крем має стати повітряним і при струшуванні не ворушитися. Дайте охолонути за 20 хвилин перед подачею на стіл.
  6. Для крему розтопіть морозиво і перелийте в соусник.
  7. Присипте пудинг цукровою пудрою, збризніть англійським кремом.

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