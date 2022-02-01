Как приготовить японский картофельный салат, он родился под влиянием оливье

Японская кухня – это не только суши и сашими, это целая культура, которая задает тренды по всему миру.

Чего стоит экстравоздушный хлеб шокупан, для которого в этой стране придумали даже специальные формы для выпекания.

Японский картофельный салат / Фото: instagram.com/jamiemuzzer

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Японский картофельный салат считают там классическим и, вероятно, одним из самых ярких представителей категории еды ёсёку. То есть западной культуры питания.

Готовить и есть мясо в Японии разрешили в конце 19-го века во времена императора Мейдзи.

Он был человеком космополитических взглядов и считал, что Европа в его стране должна присутствовать.

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Есть версия, что прототипом японского картофельного салата стал оливье. Правда, картофель японцы не нарезают, а перетирают в пюре, огурец нужен свежий и добавляется консервированная кукуруза.

Картофель на сайте Justonecookbook.com рекомендуют начинать варить в подсоленной холодной воде. Еще для салата нужен рисовый уксус. Если его нет, добавьте немного винного белого.

Японский картофельный салат

Японский картофельный салат / Фото: www.justonecookbook.com

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Ингредиенты на две порции:

4-5 шт. картофель;

2 ч. л. соли для варки картофеля;

50 г консервированной кукурузы;

1 крупное яйцо;

1 большой свежий огурец;

1 морковь;

1 ч. л. соли для салата;

50-70 г ветчины.

Для соуса:

1 ст. л. рисового уксуса;

свежемолотый черный перец – по вкусу;

6 ст. л. майонеза.

Здесь узнаете, как японцы готовят свиные отбивные и с чем их подают.

Как приготовить:

Картофель отварите до готовности. Слегка разомните картофель, оставив небольшие комочки для текстуры. Переложите в большую миску. Пока картофель горячий, добавьте рисовый уксус и свежемолотый черный перец. Отложите остывать. Откиньте кукурузу на мелкое сито, чтобы стекла жидкость. Вареное яйцо нарезать мелко. Огурец нарезать тонкими ломтиками. Морковь нарезать очень тонкими ломтиками. Посыпьте ломтики огурца и моркови 1 ч. л. соли, разомните их руками и дайте постоять, чтоб вышел сок, около 5 минут. Промойте нарезанные огурец и морковь под холодной проточной водой. Нарежьте ветчину тонкими полосками толщиной 2,5 см. Добавьте все ингредиенты в миску с картофельным пюре и перемешайте. Сначала добавьте 4 столовые ложки майонеза и хорошо перемешайте. Если майонез нужен еще, добавляйте по вкусу. Перед подачей дайте салату постоять 30-60 минут.

Здесь смотрите все этапы приготовления японского картофельного салата.