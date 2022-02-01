Как приготовить японский картофельный салат, он родился под влиянием оливье

Японская кухня – это не только суши и сашими, это целая культура, которая задает тренды по всему миру.
Чего стоит экстравоздушный хлеб шокупан, для которого в этой стране придумали даже специальные формы для выпекания.
Японский картофельный салат / Фото: instagram.com/jamiemuzzer
Японский картофельный салат считают там классическим и, вероятно, одним из самых ярких представителей категории еды ёсёку. То есть западной культуры питания.
Готовить и есть мясо в Японии разрешили в конце 19-го века во времена императора Мейдзи.
Он был человеком космополитических взглядов и считал, что Европа в его стране должна присутствовать.
Есть версия, что прототипом японского картофельного салата стал оливье. Правда, картофель японцы не нарезают, а перетирают в пюре, огурец нужен свежий и добавляется консервированная кукуруза.
Картофель на сайте Justonecookbook.com рекомендуют начинать варить в подсоленной холодной воде. Еще для салата нужен рисовый уксус. Если его нет, добавьте немного винного белого.
Японский картофельный салат
Ингредиенты на две порции:
- 4-5 шт. картофель;
- 2 ч. л. соли для варки картофеля;
- 50 г консервированной кукурузы;
- 1 крупное яйцо;
- 1 большой свежий огурец;
- 1 морковь;
- 1 ч. л. соли для салата;
- 50-70 г ветчины.
Для соуса:
- 1 ст. л. рисового уксуса;
- свежемолотый черный перец – по вкусу;
- 6 ст. л. майонеза.
Здесь узнаете, как японцы готовят свиные отбивные и с чем их подают.
Как приготовить:
- Картофель отварите до готовности. Слегка разомните картофель, оставив небольшие комочки для текстуры. Переложите в большую миску. Пока картофель горячий, добавьте рисовый уксус и свежемолотый черный перец. Отложите остывать.
- Откиньте кукурузу на мелкое сито, чтобы стекла жидкость. Вареное яйцо нарезать мелко. Огурец нарезать тонкими ломтиками. Морковь нарезать очень тонкими ломтиками.
- Посыпьте ломтики огурца и моркови 1 ч. л. соли, разомните их руками и дайте постоять, чтоб вышел сок, около 5 минут.
- Промойте нарезанные огурец и морковь под холодной проточной водой.
- Нарежьте ветчину тонкими полосками толщиной 2,5 см. Добавьте все ингредиенты в миску с картофельным пюре и перемешайте.
- Сначала добавьте 4 столовые ложки майонеза и хорошо перемешайте. Если майонез нужен еще, добавляйте по вкусу.
- Перед подачей дайте салату постоять 30-60 минут.
Здесь смотрите все этапы приготовления японского картофельного салата.