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Закуска селедка на шубе – как выбрать вкусную рыбу для нее и рецепт

Ирина Маслова
10 декабря, 11:31
Оптимальный вес хорошей селедки – не больше 700 граммов. Жирнее и сочнее мясо у самцов. А закуска селедка на шубе подается вместе на черном хлебе

Какие бы новшества, речь идет о современных и неожиданных блюдах, не готовились к Новому году, селедка под шубой будет практически у всех.

Сегодня ее можно приготовить очень неожиданно, по-новому. Но чтобы салат получился, нужна вкусная сельдь.

Как выбрать сельдь и рецепт селедки на шубе / Фото: instagram.com/foodfitmari/

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Собрали все советы по выбору рыбы и нашли интересный рецепт селедки на шубе у фудблогера foodfitmari.

На что нужно обращать внимание при выборе селедки

У хорошей селедки всегда упругое брюшко и глаза без помутнений / Фото: instagram.com/chefcook_rastabuddha/

На вес. Если покупаете тушку, то ее вес не должен превышать 700 граммов.

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На внешний вид. Глаза без помутнений, кожица без повреждений, упругое брюшко. Плавники и хвост тоже должны быть без повреждений.

Ну и, конечно, запах – резкий и неприятный вас оттолкнет. Такую рыбу покупать нельзя.

С икрой или без?

Для тех, кто любит икру сельди, следующий совет: посмотрите на рот рыбы. Круглый – обычно у самок, слегка вытянутый – у самцов.

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Хотя эксперты говорят: самая жирная и вкусная селедка – это мужские особи.

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Селедка на шубе

Ингредиенты:

  • по 1 средней свекле, моркови;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 150 г соленой сельди;
  • зеленый укроп;
  • черный ржаной хлеб;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Свеклу и морковь отварить и потереть на мелкой терке. Яйцо отварить и натереть на терке. Все соединить, выдавить 1 зуб. чеснока, добавить специи, майонез. Перемешать и отправить в холодильник.
  2. Из хлеба вырезать кружочки, подсушить в духовке 6-8 минут при 200 градусов. Гренки натереть чесноком с двух сторон.
  3. Из свекольной массы слепить шарики и выложить на гренки. На шарик положить кусочек сельди и украсить зеленью.