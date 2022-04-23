Как покрасить яйца свеклой – простой способ

Продолжаем знакомиться со способами покрасить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей. Как это сделать с каркаде, мы писали.

Теперь – оттенки приятного сиреневого цвета, которые обеспечит тертая свекла. Весь процесс окрашивания происходит в течение одного часа.

Как покрасить яйца свеклой / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yanina55

Реклама

Этот способ окрашивания нашли на канале Кулинарус.

Как просто и легко покрасить яйца свеклой

Свеклу для окрашивания яиц натирайте мелко / Фото: instagram.com/yanina55

Возьмите 10 белых яиц и аккуратно помойте их с содой и щеточкой.

Реклама

В глубокой емкости натрите два крупные свеклы, терку для этого случая лучше брать мелкую. Так получится больше сока.

Затем в тертую свеклу нужно добавить две чайные ложки уксуса и перемешать.

Вареные яйца, которые уже остыли в холодной воде, насухо вытрите салфеткой и погрузите в свекольную массу.

Реклама

Теперь яйца нужно оставить на час-полтора. Когда яйца окрасятся, оботрите салфеткой и с помощью ватного диска намажьте растительным маслом. Это придаст им блеск.

Здесь найдете пять способов, как украсить уже покрашенные яйца на Пасху.