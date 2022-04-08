Как проверить качество разрыхлителя и чем его можно заменить

Понятно, что в преддверии Пасхи такие продукты, как разрыхлитель и яйца должны быть. Яйца, если для выпечки, можно заменить смесями из других продуктов.

То же самое касается разрыхлителя. Основной ингредиент заменителя – это пищевая сода. Чтобы нейтрализовать ее специфический вкус в готовой выпечке можно использовать лимонную кислоту, кефир и натуральный йогурт.

Чем можно заменить разрыхлитель / Фото: Инстаграм

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Важно обязательно опробовать домашний разрыхлитель в деле, использовать его в каком-нибудь рецепте, чтобы понимать, какой из ниже предложенных работает лучше.

Как проверить качество разрыхлителя

Универсальный заменитель разрыхлителя – смесь из соды, лимонной кислоты и крахмала / Фото: instagram.com/the_platter_girl

Ведь именно от него зависит, получится ли выпечка. Первым делом мы смотрим на срок годности, это правильно.

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Но эксперты советуют проверить его функциональность перед тем, как он попадет в тесто.

Сделать это можно так: возьмите половину чайной ложки разрыхлителя и насыпьте в небольшое количество теплой воды.

Если смесь начнет пузыриться и шипеть – продукт можно использовать.

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Чем заменить разрыхлитель

Йогурт или сок лимона с пищевой содой могут заменить разрыхлитель / Фото: Коллаж: Сегодня, www.goodhousekeeping.com

Самый быстрый и простой способ – соединить пищевую соду, крахмал или муку с лимонной кислотой.

Пропорции следующие:

1,5 ч. л. пищевой соды;

1 ч. л. муки или кукурузного крахмала;

1 ч. л. лимонной кислоты.

Эта смесь заменит треть пакетика стандартного разрыхлителя.

Вместо соды можно использовать кефир, натуральный йогурт и сок лимона.

Начнем с кефира и йогурта. Одна чайная ложка разрыхлителя – это 1/4 чайной ложки пищевой соды и 1/2 стакана (120 мл) йогурта или кефира.

Если будете использовать этот заменитель, то количество жидких ингредиентов в рецепте должно быть сокращено соответственно. В нашем случае на 120 миллилитров.

Дальше сок лимона. Его нужно 1/2 чайной ложки на 1/4 чайной ложки пищевой соды. Помните, что лимонный сок может преобладать во вкусе и запахе выпечки.

И наконец, уксус. На 1/4 чайной ложки пищевой соды возьмите 1/2 чайной ложки уксуса.