Как проверить качество разрыхлителя и чем его можно заменить

Понятно, что в преддверии Пасхи такие продукты, как разрыхлитель и яйца должны быть. Яйца, если для выпечки, можно заменить смесями из других продуктов.
То же самое касается разрыхлителя. Основной ингредиент заменителя – это пищевая сода. Чтобы нейтрализовать ее специфический вкус в готовой выпечке можно использовать лимонную кислоту, кефир и натуральный йогурт.
Чем можно заменить разрыхлитель / Фото: Инстаграм
Важно обязательно опробовать домашний разрыхлитель в деле, использовать его в каком-нибудь рецепте, чтобы понимать, какой из ниже предложенных работает лучше.
Как проверить качество разрыхлителя
Ведь именно от него зависит, получится ли выпечка. Первым делом мы смотрим на срок годности, это правильно.
Но эксперты советуют проверить его функциональность перед тем, как он попадет в тесто.
Сделать это можно так: возьмите половину чайной ложки разрыхлителя и насыпьте в небольшое количество теплой воды.
Если смесь начнет пузыриться и шипеть – продукт можно использовать.
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Чем заменить разрыхлитель
Самый быстрый и простой способ – соединить пищевую соду, крахмал или муку с лимонной кислотой.
Пропорции следующие:
- 1,5 ч. л. пищевой соды;
- 1 ч. л. муки или кукурузного крахмала;
- 1 ч. л. лимонной кислоты.
Эта смесь заменит треть пакетика стандартного разрыхлителя.
Вместо соды можно использовать кефир, натуральный йогурт и сок лимона.
Начнем с кефира и йогурта. Одна чайная ложка разрыхлителя – это 1/4 чайной ложки пищевой соды и 1/2 стакана (120 мл) йогурта или кефира.
Если будете использовать этот заменитель, то количество жидких ингредиентов в рецепте должно быть сокращено соответственно. В нашем случае на 120 миллилитров.
Дальше сок лимона. Его нужно 1/2 чайной ложки на 1/4 чайной ложки пищевой соды. Помните, что лимонный сок может преобладать во вкусе и запахе выпечки.
И наконец, уксус. На 1/4 чайной ложки пищевой соды возьмите 1/2 чайной ложки уксуса.