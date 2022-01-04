Как сварить рассыпчатую рождественскую кутью и ее классический рецепт

Трапеза на Святой вечер всегда начинается с кутьи, она главная на этом столе. И, пожалуй, это одно из древнейших блюд, которое дошло до нас практически не меняясь.
Сегодня ее готовят и из риса, но правильная кутья бывает только из пшеницы. Готовить эти злаковые непросто, ведь крупа может развариться или наоборот – быть твердой.
Как приготовить рассыпчатую кутью и ее классический рецепт / Фото: Depositphotos
Собрали все советы по приготовлению кутьи и ее классический рецепт – ниже.
Пшеницу нужно замачивать на ночь
Для начала ее нужно перебрать и просеять. Затем тщательно промыть. Делать это, пока вода не станет прозрачной.
И чтобы пшеница сварилась быстро, ее нужно замочить. Желательно на ночь.
Варить в кастрюле с толстыми стенками, добавив масло и соль
После того, как пшеница постояла в воде, ее нужно слить и залить крупу чистой. Советуют добавить в нее растительное масло, 2-3 столовые ложки, и несколько щепоток соли, а варить в кастрюле с толстыми стенками.
На 1 стакан пшеницы нужно 3 литра воды.
Когда вода с пшеницей закипит, в среднем ее нужно готовить минимум час.
Есть еще один способ – приготовить пшеницу в духовке в соотношении 1:3 (пшеница-вода). Готовить при 180 градусах, пока зерно полностью не впитает воду.
Промыть кипяченой теплой водой
Когда пшеницы готова, ее обязательно стоит промыть в дуршлаге и дать воде стечь.
Кутья – классический рецепт
Ингредиенты:
- 300 г пшеницы;
- 100 г мака;
- 3 ст. л. меда;
- щепотка соли и растительное масло для варки;
- узвар.
Как приготовить:
- Отварить пшеницу, промыть теплой кипяченой водой, слить воду и охладить
- Мак промыть, залить кипятком и проварить несколько минут. Слить воду и измельчить по вкусу.
- Развести мед в теплой кипяченой воде в пропорции 1:1.
- Для узвара любимые сухофрукты (яблоки, груши, чернослив) тщательно вымыть и проварить в течение 15-20 минут, охладить. Лучше, если узвар настоится хотя бы несколько часов.
- Мак смешать с пшеницей.
- Мед и узвар добавить перед подачей на стол.