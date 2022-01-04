Как сварить рассыпчатую рождественскую кутью и ее классический рецепт

Трапеза на Святой вечер всегда начинается с кутьи, она главная на этом столе. И, пожалуй, это одно из древнейших блюд, которое дошло до нас практически не меняясь.

Сегодня ее готовят и из риса, но правильная кутья бывает только из пшеницы. Готовить эти злаковые непросто, ведь крупа может развариться или наоборот – быть твердой.

Как приготовить рассыпчатую кутью и ее классический рецепт / Фото: Depositphotos

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Собрали все советы по приготовлению кутьи и ее классический рецепт – ниже.

Пшеницу нужно замачивать на ночь

Для начала ее нужно перебрать и просеять. Затем тщательно промыть. Делать это, пока вода не станет прозрачной.

И чтобы пшеница сварилась быстро, ее нужно замочить. Желательно на ночь.

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Варить в кастрюле с толстыми стенками, добавив масло и соль

После того, как пшеница постояла в воде, ее нужно слить и залить крупу чистой. Советуют добавить в нее растительное масло, 2-3 столовые ложки, и несколько щепоток соли, а варить в кастрюле с толстыми стенками.

На 1 стакан пшеницы нужно 3 литра воды.

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Когда вода с пшеницей закипит, в среднем ее нужно готовить минимум час.

Есть еще один способ – приготовить пшеницу в духовке в соотношении 1:3 (пшеница-вода). Готовить при 180 градусах, пока зерно полностью не впитает воду.

Промыть кипяченой теплой водой

Когда пшеницы готова, ее обязательно стоит промыть в дуршлаге и дать воде стечь.

Кутья – классический рецепт

Кутья – классический рецепт / Фото: instagram.com/yummybook_ru/

Ингредиенты:

300 г пшеницы;

100 г мака;

3 ст. л. меда;

щепотка соли и растительное масло для варки;

узвар.

Как приготовить: