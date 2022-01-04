Як зварити розсипчасту різдвяну кутю та її класичний рецепт

Трапеза на Святвечір завжди починається з куті, вона є головною на цьому столі. І, мабуть, це одна з найдавніших страв, яка дійшла до нас практично не змінюючись.

Сьогодні її готують і з рису, але правильна кутя є лише з пшениці. Готувати ці злакові непросто, адже крупа може розваритись або навпаки – бути твердою.

Як приготувати розсипчасту кутю та її класичний рецепт / Фото: Depositphotos

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Зібрали всі поради щодо приготування куті та її класичний рецепт – нижче.

Пшеницю треба замочувати на ніч

Для початку її потрібно перебрати та просіяти. Потім ретельно промити. Робити це, доки вода не стане прозорою.

І щоб пшениця зварилася швидко, її потрібно замочити. Бажано на ніч.

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Варити в каструлі з товстими стінками, додавши олію та сіль

Після того, як пшениця постояла у воді, її треба злити та залити крупу чистою. Радять додати олії , 2-3 столові ложки, і кілька щіпок солі, а варити у каструлі з товстими стінками.

На 1 склянку пшениці потрібно 3 літри води.

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Коли вода з пшеницею закипить, у середньому її потрібно готувати мінімум годину.

Є ще один спосіб – приготувати пшеницю в духовці у співвідношенні 1:3 (пшениця-вода). Готувати за 180 градусів, доки зерно повністю не вбере воду.

Промити кип'яченою теплою водою

Коли пшениця готова, її обов'язково варто промити в друшляку і дати стекти воді.

Кутя – класичний рецепт

Кутя – класичний рецепт / Фото: instagram.com/yummybook_ru/

Інгредієнти:

300 г пшениці;

100 г маку;

3 ст. л. меду;

щіпка солі та олія для варіння;

узвар.

Як приготувати: