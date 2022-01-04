Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Як зварити розсипчасту різдвяну кутю та її класичний рецепт

Ірина Маслова
4 січня, 16:30
У воду з пшеницею обов'язково треба додати трохи олії та солі. Її можна не варити, а приготувати у духовці. А мед, узвар та мак – це класичні інгредієнти для куті

Трапеза на Святвечір завжди починається з куті, вона є головною на цьому столі. І, мабуть, це одна з найдавніших страв, яка дійшла до нас практично не змінюючись.

Сьогодні її готують і з рису, але правильна кутя є лише з пшениці. Готувати ці злакові непросто, адже крупа може розваритись або навпаки – бути твердою.

Як приготувати розсипчасту кутю та її класичний рецепт / Фото: Depositphotos

Реклама

Зібрали всі поради щодо приготування куті та її класичний рецепт – нижче.

Пшеницю треба замочувати на ніч

Для початку її потрібно перебрати та просіяти. Потім ретельно промити. Робити це, доки вода не стане прозорою.

І щоб пшениця зварилася швидко, її потрібно замочити. Бажано на ніч.

Реклама

Читайте також:

Варити в каструлі з товстими стінками, додавши олію та сіль

Після того, як пшениця постояла у воді, її треба злити та залити крупу чистою. Радять додати олії , 2-3 столові ложки, і кілька щіпок солі, а варити у каструлі з товстими стінками.

На 1 склянку пшениці потрібно 3 літри води.

Реклама

Коли вода з пшеницею закипить, у середньому її потрібно готувати мінімум годину.

Є ще один спосіб – приготувати пшеницю в духовці у співвідношенні 1:3 (пшениця-вода). Готувати за 180 градусів, доки зерно повністю не вбере воду.

Промити кип'яченою теплою водою

Коли пшениця готова, її обов'язково варто промити в друшляку і дати стекти воді.

Кутя – класичний рецепт

Кутя – класичний рецепт / Фото: instagram.com/yummybook_ru/

Інгредієнти:

  • 300 г пшениці;
  • 100 г маку;
  • 3 ст. л. меду;
  • щіпка солі та олія для варіння;
  • узвар.

Як приготувати:

  1. Відварити пшеницю, промити теплою кип'яченою водою, злити воду та охолодити.
  2. Мак промити, залити окропом та проварити кілька хвилин. Злити воду та подрібнити за смаком.
  3. Розвести мед у теплій кип'яченій воді у пропорції 1:1.
  4. Для узвару улюблені сухофрукти (яблука, груші, чорнослив) ретельно вимити та проварити впродовж 15-20 хвилин, охолодити. Краще, якщо узвар настоїться хоча б кілька годин.
  5. Мак змішати з пшеницею.
  6. Мед та узвар додати перед подачею на стіл.