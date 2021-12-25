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Как в Австрии называют чебуреки и с чем их там готовят

Ирина Маслова
25 декабря, 13:30
Чебуреками мы их назвали, потому что такой же принцип – тесто с начинкой обжаривается на растительном масле. В Австрии это циллертальские крапфен с начинкой из картофеля, творога и твердого сыра

Если покопаться, то в Австрии много еды, которая очень похожа на нашу или наоборот. Мы рассказывали о нудельнах в миндальной крошке, это практически ленивые вареники.

В долине Циллерталь, земля Тироль, есть одноименные крапфен. Похожи или на большие чебуреки, или на жаренные вареники. Традиционно подаются с овощным салатом и стаканом молока.

Австрийские чебуреки - циллертальские крапфен / Фото: www.ichkoche.at

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На сайте Іchkoche.at предлагают взять два вида муки – ржаную и пшеничную. Так правильно. Если первой нет, то пшеничная тоже подойдет.

Циллертальские крапфены, австрийские чебуреки

Ингредиенты для теста:

  • по 200 г ржаной муки, пшеничной муки;
  • около 200 мл воды;
  • щепотка соли;
  • 1 яйцо.

Для начинки:

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  • 250 г картофеля;
  • 100 г твердого сыра;
  • 100 г творога;
  • 1 луковица (маленькая);
  • соль, перец;
  • 1 зуб. чеснока, мелко нарезанный.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в кожуре.
  2. Для теста смешать муку, воду, яйцо, щепотку соли в тесто средней плотности. Оставить на 30 минут в теплом месте.
  3. Картофель размять, смешать с тертым сыром и творогом. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок. Посолить, поперчить. Раскатать тесто как можно тоньше на круглые лепешки.
  4. На каждую выложить по 1 столовой ложке начинки, сформировать крапфен.
  5. Жарить с двух сторон на хорошо разогретом растительном масле. Подавать с овощным салатом и молоком.