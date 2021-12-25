Как в Австрии называют чебуреки и с чем их там готовят

Если покопаться, то в Австрии много еды, которая очень похожа на нашу или наоборот. Мы рассказывали о нудельнах в миндальной крошке, это практически ленивые вареники.

В долине Циллерталь, земля Тироль, есть одноименные крапфен. Похожи или на большие чебуреки, или на жаренные вареники. Традиционно подаются с овощным салатом и стаканом молока.

Австрийские чебуреки - циллертальские крапфен / Фото: www.ichkoche.at

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На сайте Іchkoche.at предлагают взять два вида муки – ржаную и пшеничную. Так правильно. Если первой нет, то пшеничная тоже подойдет.

Циллертальские крапфены, австрийские чебуреки

Ингредиенты для теста:

по 200 г ржаной муки, пшеничной муки;

около 200 мл воды;

щепотка соли;

1 яйцо.

Для начинки:

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250 г картофеля;

100 г твердого сыра;

100 г творога;

1 луковица (маленькая);

соль, перец;

1 зуб. чеснока, мелко нарезанный.

Как приготовить: