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Як в Австрії називають чебуреки та з чим їх там готують

Ірина Маслова
25 грудня, 13:30
Чебуреками ми їх назвали, бо такий же принцип – тісто з начинкою обсмажується на олії. В Австрії це циллертальський крапфен з начинкою з картоплі, сиру та твердого сиру

Якщо покопатися, то в Австрії багато їжі, яка дуже схожа на нашу або навпаки. Ми розповідали про нудельни в мигдальній крихті, це практично ліниві вареники.

У долині Циллерталь, земля Тіроль, є однойменні крапфен. Схожі або на маленькі чебуреки, або на великі смажені вареники. Традиційно подаються з овочевим салатом та склянкою молока.

Австрійські чебуреки - циллертальські крапфен / Фото: www.ichkoche.at

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На сайті Іchkoche.at пропонують взяти два види борошна – житнє та пшеничне. Так правильно. Якщо першого немає, то пшеничне теж підійде.

Цилллертальські крапфени, австрійські чебуреки

Інгредієнти для тіста:

  • по 200 г житнього борошна, пшеничного борошна;
  • близько 200 мл води;
  • дрібка солі;
  • 1 яйце.

Для начинки:

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  • 250 г картоплі;
  • 100 г твердого сиру;
  • 100 г сиру;
  • 1 цибулина (маленька);
  • сіль, перець;
  • 1 зуб. часнику, дрібно нарізаний.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити у шкірці.
  2. Для тіста змішати борошно, воду, яйце, щіпку солі в тісто. Тісто не має липнути до рук. Залишити на 30 хвилин у теплому місці.
  3. Картоплю розім'яти, змішати з тертим твердим сиром і сиром. Додати дрібно нарізану цибулю та часник. Посолити, поперчити. Розкочати тісто якнайтонше на круглі коржики.
  4. На кожен викласти по 1 столовій ложці начинки, сформувати крапфен.
  5. Смажити з двох боків на добре розігрітій олії. Подавати з овочевим салатом та молоком.