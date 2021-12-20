Как запечь сочную утку на Рождество и рецепт с апельсинами

На католическое Рождество принято готовить птицу. Часто это бывает утка. Она не привередлива в приготовлении, но некоторые нюансы все же есть.

Например, нельзя, чтобы утка оттаивала в воде. Весь процесс должен происходить в большой емкости.

Рождественская утка с апельсинами / Фото: instagram.com/_eda_iz_topora_/

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Фублогер_eda_iz_topora_ рекомендует мариновать утку не менее шести часов, время от времени переворачивая ее в маринаде.

Чтобы рождественская утка получилось сочной и с хрустящей корочкой, нужно

Удалить лишний жир, но лишнюю кожицу оставить. Ее используют, чтобы закрыть тушку перед запеканием.

Для хрустящей корочки утку рекомендуют обдать кипятком. Вода не должна попасть внутрь птицы.

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Затем нужно обтереть ее салфетками, подождать 15-20 минут и повторить процедуру. Это закупорит поры и поможет образоваться корочке.

После того, как утка приправлена, можно сделать несколько крестообразных надрезов на тушке. Важно – не задевать мясо.

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Рождественская утка с апельсинами

Ингредиенты:

утка (2 кг);

апельсин;

2-4 стебля сельдерея.

Для маринада:

сок одного апельсина;

сок одного лимона;

по 1 ст. л. соли, оливкового масла;

по 1/2 ст. л. черного перца, прованских трав;

1 ч. л. сухого шалфея.

Для соуса-глазури:

сок одного апельсина;

по 2 ст. л. десертного вина, меда.

Как приготовить: